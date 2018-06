Schüler des Studienkollegs St. Johann geben Silvesterkonzert

Schüler des Neigungskurses Musik des Studienkolleges St. Johann aus Blönried haben in der Altshausener Schlosskirche ein Silvesterkonzert gegeben. Severin Hänsler eröffnete mit glasklarem und doch warmem Trompetenton das Konzert mit Corellis F-Dur Sonate. Julia Weggenmann überzeugte mit dem Adagio aus dem Flötenkonzert B-Dur von Quantz. Carlotta Zigelli brillierte mit dem Larghetto aus der Hornsonate von Wojcechiewokski auch in hohen Lagen. Natalie Unmuth (Klarinette) und Laura Koch (Flöte) standen den Leistungen ihrer Kurskollegen mit Sonatensätzen von C.Ph.E Bach und W.A. Mozart in nichts nach.

Auch als Ensemble waren die Schüler mit verschiedenen Werken der oberschwäbischen (Früh-)Klassik zu hören. Hier unterstützte Thomas Härle mit dem Fagott. Severin Hänsler zeigte auch am Hackbrett sein Können. Laura Pfeiffer beendete das Konzert mit dem Cantique de Noel von Adolphe Adam.

An der Orgel begleitete Oberstudienrat Herbert Wenzel seine Schüler. Beim abschließendem, von allen gemeinsam musiziertem und gesungenem Choral „Nun danket alle Gott“, zeigte sich mit einem Geräusch ein technischer Defekt an der Orgel. Orgelbaumeister Heinzelmann konnte diesen am Neujahrsmorgen jedoch wieder beheben.