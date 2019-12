Schüler des Studienkollegs geben Silvesterkonzert

Im Anschluss an den Silvestergottesdienst am Dienstag, 31. Dezember, in der Schlosskirche Altshausen beginnt gegen 18.15 Uhr das traditionelle Silvesterkonzert. Laut Vorschau stehen auf dem Programm Werke für Bläserensemble, Flöte, Klavier und andere von Händel, Bach, Chopin und weiteren Komponisten. Es musizieren das Bläserquartett des Studienkollegs St. Johann und Schüler der Neigungskurse Musik. Das Konzert endet gegen 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Foto: Veranstalter