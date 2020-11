Riedhausener Projekt erhält 100 000 Euro

Der Leader-Steuerungskreis des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben hat in einer Sitzung in Blitzenreute ein weiteres Projekt ausgewählt, das unterstützt wird, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Das ausgewählte Projekt erhalte 99 763 Euro aus EU-Mitteln.

Die Gemeinde Riedhausen plant demnach einen generationsübergreifenden Erlebnispfad. Grundsätzlich gehe es um die Gestaltung des vorhandenen Geländes. Neben einer kleinen Holzzäunung sollen in offener und leicht zugänglicher Weise Spiel-, Turn- und Freizeitgeräte für drei Generationen installiert werden. Ergänzend mit Stadtmobiliar wie Abfallbehälter, Tischen und Sitzgelegenheiten erhalte die bis dato vorhandene Grünfläche so eine Funktionalität.

„Es freut uns, dass das Land eine weitere Projektidee mit einer Förderung bedacht hat und der Antragsteller nun seinen Antrag bei der Bewilligungsstelle einreichen kann“, wird Lena Schuttkowski, Geschäftsführerin der Leader-Geschäftsstelle, zitiert.