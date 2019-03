Riedhausen bekommt ein Heimatbuch

Seit mehr als 50 Jahren beschäftigt Lothar Zier sich mit der Region, ihrer Natur und Geschichte. In einigen Büchern hat er sein Wissen schon zusammengetragen, nun folgt ein weiteres über Riedhausen. Sein Werk hat er bereits Bürgermeister Ekkehard Stettner überreicht. Der ruft nun Bürger dazu auf, bei Interesse auch noch einen Beitrag zu leisten.

„Es ist ein Glücksfall für unsere Gemeinde. Wir sind sehr dankbar für die Geste“, sagt Stettner. 111 Seiten hat Zier zusammengetragen, dem Bürgermeister auf einem USB-Stick ins Rathaus gebracht, ein Honorar verlangt er nicht. „Ich dachte mir, wenn Wilhelmsdorf das Naturschutzzentrum hat und Ostrach den Bannwaldturm, dann hat auch Riedhausen endlich etwas verdient“, sagt Zier. Er stammt aus einer fränkischen Waldregion, lehrte zunächst Forsttechnik an der Waldbauernschule in München. „Ich fing an, als ein Umbruch in der Waldwirtschaft stattgefunden hat, denn die Motorsäge etablierte sich“, sagt Zier. So musste der forstliche Arbeitslehrer mit dem Gerät vertraut machen, gab schließlich Schulungen in Bayern und Baden-Württemberg. So kam er auch nach Königseggwald, lernte das Pfrunger-Burgweiler Ried kennen. Als es dann ein Job-Angebot des Grafen von Königsegg gab und auch noch erschwinglichere Bauplätze als in München, fiel die Entscheidung für den Umzug nicht schwer. Damit begann 1967 nicht nur die berufliche Bahn ihren Lauf, sondern auch die Erkundung und Dokumentation des Rieds.

Bald brachte Zier ein erstes Buch über das Ried heraus, setzte sich für das Naturschutzgroßprojekt der Wiedervernässung ein. Durch die Beschäftigung mit dem Ried war auch immer die Gemeinde Riedhausen ein Thema für den Naturkundler. „40 Prozent der Gemarkungsfläche sind Moorlandschaft. Das meiste haben Landwirte entwässert und entwaldet, um sich Nutzfläche zu schaffen“, schildert Zier. Früher habe er darüber gescholten, aber hat auch Verständnis für Landwirte, die bei der Bewirtschaftung ihrer Flächen eben mit besonderen Herausforderungen konfrontiert waren.

Wenige Quellen vorhanden

Beim Studium seiner Unterlagen ist dem 89-Jährigen aufgefallen, dass er auch einige Beobachtungen aus Riedhausen notiert hat, trug diese an seinem Computer zusammen. So ist ein 111 Seiten starkes Werk entstanden, das den Titel „Riedhausen – Geschichte, soweit sie bekannt, von Mensch und Moor im Oberland“ trägt. Zier hat einzelne Epochen zusammengefasst und jeweils einen Bezug zu dieser Zeit zu Riedhausen hergestellt. „Da es wenige Quellen und Überlieferungen gibt, sind die Informationen nicht immer ganz umfangreich“, sagt Zier. Neben Naturgeschichte mit der Entstehung der Landschaft gehören auch Torfabbau, Flora und Fauna, Kirchenfiguren sowie der Maler Matthäus Kern zu den Kapiteln, angereichert mit zahlreichen Fotos aus seinem Archiv.

Bürgermeister Stettner hat nun das Ziel, das Werk noch umfangreicher zu machen. „Ich bin mir sicher, dass manche Leute noch Schätze über Riedhausens Geschichte haben. Jetzt haben wir eine einmalige Gelegenheit, das zusammenzutragen“, sagt Stettner. Auch Vereine können sich darstellen, müssen dazu nur einen entsprechenden Bericht liefern. Abgabedatum soll der 30. April sein. Wenn der Umfang klar ist, sollen Angebote für Druck und Stückzahl eingeholt werden. Auch einen Verkaufspreis muss der Gemeinderat dann noch festlegen. Vergangene Woche stellte der Bürgermeister das Vorhaben im Gremium vor und bekam positive Signale.