Rentnerin fällt nicht auf Betrüger herein

Einen Geldgewinn hat ein unbekannter Anrufer einer 76-jährigen Rentnerin aus Fleischwangen versprochen. Der Mann rief die Frau am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr an und gab sich als „Benjamin Weiß“ aus. Er täuschte die Rentnerin und überredete sie zum Kauf von Systemkarten im Wert von 750 Euro zur Begleichung von Vorabkosten, teilt die Polizei mit. Die Geschädigte erwarb zunächst nur eine Karte über 20 Euro und übermittelte die Nummer der Karte abgeändert an die angegebene Kontaktadresse. Gegen 13 Uhr meldete sich der Betrüger erneut bei der Geschädigten und teilte mit, sie wegen der falschen Nummer aus dem Gewinnspiel gestrichen zu haben. Die Rentnerin erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei. Da sie sich letztlich nicht täuschen ließ, ist ihr kein Schaden entstanden.