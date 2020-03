Rentner gibt nach Unfall Führerschein ab

Etwa 7000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 7.15 Uhr auf der L 286 am Ortsausgang von Hoßkirch entstanden. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer hatte sein Gespann laut Polizei auf Höhe eines Hofladens kurzzeitig am Fahrbahnrand geparkt. Dies erkannte ein 91-jähriger Autofahrer mutmaßlich aufgrund seiner eingeschränkten körperlichen Fahreignung in Verbindung mit der tiefstehenden Sonne zu spät und fuhr nahezu ungebremst in den Anhänger. Der Unfallverursacher blieb bei der Kollision unverletzt. Nach eindringlicher Erläuterung der Rechtslage durch die Polizeibeamten gab der Senior schließlich seinen Führerschein freiwillig und dauerhaft ab.