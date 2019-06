Renovierte Kapelle am Waldrand lädt zum Verweilen ein

Die frisch renovierte Marienkapelle am Waldrand von Unterwaldhausen in Richtung Ebenweiler ist von Pfarrer Jeeson Kanjirathingal gemeinsam mit Bernd Langlois gesegnet und eingeweiht worden. Dazu stimmten der Männerchor Quantum Caritatum unter der Leitung von Hubert Simon und der Kirchenchor von Oberzell unter der Leitung von Martina Straub das Stück „Maria Maienkönigin“ an.

Bernd Langlois kommt aus Ravensburg-Weißenau und hat das Waldstück in Unterwaldhausen im Wittumholz mitsamt der Kapelle vor ein paar Jahren erworben. Erst hatte er Zweifel, ob er den Wald überhaupt kaufen sollte, doch als er die Kapelle betrat und das Gedicht von Oberlehrer Gerhard Schlegel las, sah er dies als Zeichen, dass der Kauf die richtige Entscheidung ist, da seine Mutter eine geborene Schlegel und eine große Marienverehrerin war. In der Kapelle befindet sich eine Lourdesgrotte mit einer Marienstatue.

Die Kapelle wird laut Heimatbuch der Gemeinde Unterwaldhausen auch als Stella Maris bezeichnet. Sie wurde 1923 von Lorenz Wicker aus Dankbarkeit für die glückliche Heimkehr vom Ersten Weltkrieg am Wegrand von Unterwaldhausen in Richtung Ebenweiler erbaut. Drei Generationen später erinnert sich Lorenz Wicker Junior heute wie in den 1960er-Jahren bei einem Gewitter ein Baum auf das Kapellchen fiel und sie bis auf die Marienstatue komplett zerstört war. Die Kapelle wurde dann von seinem Vater, der auch Lorenz hieß, wieder aufgebaut. Mittlerweile ist die Kapelle nahezu 100 Jahre alt und liegt nicht mehr direkt am Weg, da mit dem Bau der Kreisstraße die Straße verlegt wurde. Landwirt Karl Michel aus Riedhausen bewirtschaftet das Feld vor der Kapelle und ist begeistert von dem Denkmal, wo er hin und wieder auch innehält und ein Päuschen macht. Gemeinsam mit seiner Tochter Katharina gab er den Anstoß die Kapelle zu renovieren und fand in Bernd Langlois einen motivierten Eigentümer, sodass die Kapelle nun in neuem Glanz am Waldrand zum Innehalten einlädt.

Das Gedicht aus dem Jahr 1949 von Lehrer Gerhard Schlegel, der zeitweise Oberlehrer an der Dorfschule in Unterwaldhausen und Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten war: Kapellchen am Waldrand, was rufst du uns zu? Weich ab vom Weg, komm gönne Dir Ruh. Was soll denn das Hasten, das Jagen der Welt. Gott ist es, der liebend Dich führt und erhält. Was lässt Du Dich hetzen durch irdischen Ruhm. Was nützt der Vergnüglichkeit leuchtendste Blum. Und lockt Dich das Leben durch Schönheit und Füll. S‘ist alles doch eitel, Du ergreifst nur die Hüll. Den Kern des Daseins, der Ewigkeit Wert erschaut nicht das Auge, und wer ihn begehrt, bedarf der Betrachtung, des Denkens, der Ruh. Drum eil nicht vorüber, die Augen mach zu. Und horch in die Tiefen der eigenen Seel, wo zeitliches Streben und Gott sich vermähl zur Einheit des Geistes, die Glück schafft und Ruh und Klarheit im Denken und Frieden dazu. Hab Dank, Du Kapellchen, die Lehre war gut. Ich geh meines Weges nun mit ruhigem Blut. Wem leuchtet ins Leben der Ewigkeit Licht, den dürstet nach Umtrieb, Geschäftigkeit nicht.