Rekordmitgliederzahl dank guter Jugendarbeit

Der Tennisclub Altshausen hat in diesem Jahr gleich dreifachen Anlass zum Feiern: Zum einen besteht der Verein nun schon seit 70 Jahren, zum anderen kann er mit aktuell 276 Mitgliedern, darunter 75 Kinder und Jugendliche, eine noch nie erreichte Mitgliederzahl aufweisen. Mit 14 Mannschaften insgesamt gehen so viele Teams wie noch nie in der Clubhistorie an den Start in der Verbandsspielrunde.

Die damit verbundene größere Platzauslastung ließ im Vorstand um den Vorsitzenden Marc Mohr schon 2017 den Plan reifen, einen weiteren, fünften Tennisplatz zu bauen. Dieses Vorhaben wurde nun 2019, auch mit der finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde Altshausen, realisiert. Die über den Winter 2018/19 erweiterte Anlage bietet nun allen Mitgliedern mehr Optionen für Spiel und Training. Für die Altshausener Tenniscracks ist das ein weiterer Grund, um zu feiern

Dass der Tennissport, entgegen des allgemeinen Trends, in der Region in Altshausen einen Boom erlebt, liegt vor allem an der Jugendarbeit des Vereins. Jugendwart Frank Fink leistet hier schon seit einigen Jahren kontinuierliche Arbeit. Unterstützt von Jugendtrainern aus dem Verein sowie in Kooperation mit der Tennisschule Seifferer aus Weingarten konnten viele Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern fürs Tennis motiviert werden. Der Verein bietet neben einem Sommertraining auch Wintertraining in der Tennishalle Weingarten an. Dazu kommen das jährliche Jugendzeltlager, Schnuppertage und Abschlussfeste. Auch dank des vor zwei Jahren eingeführten Schnupperbeitrags für Neumitglieder im ersten Jahr konnten viele Erwachsene und Familien als Mitglieder gewonnen werden. Jedes Jahr organisiert der Verein auch das Bofrost-Jüngsten-Turnier auf seiner Anlage, zu dem immer sehr viele Kinder aus der ganzen Region strömen. Dieses Jahr wird das Kleinfeld-Turnier schon zum 17. Mal ausgetragen. Stolz kann der Verein auch auf die von Mitgliedern durchgeführte Bewirtung des Clubheims sein. Somit ist das Clubheim immer gut besucht und kann zurecht als das Herz des Vereins bezeichnet werden.

Auch außerhalb des Tennisplatzes bietet der TC den Mitgliedern ein reichhaltiges Jahresprogramm an: eine Frühjahrs- und Herbstwanderung, ein Wirte-Essen, ein Skihüttenwochenende in Laterns und das immer wieder durchgeführte Sommerfest im Rahmen der Clubmeisterschaften.Anlässlich des 70-jährigen Geburtstags feiert der Verein am ersten Juniwochenende (1./2. Juni) mit allen Mitgliedern und Freunden ein Fest mit reichhaltigem Programm, darunter ein Jubiläumsmannschaftsturnier und verschiedene andere Aktivitäten.