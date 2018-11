Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben sucht Projektideen

Der Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (REMO) startet voraussichtlich Mitte November 2018 den fünften Projektaufruf im Rahmen des Leader-Förderprogramms. Laut Pressemitteilung können mit den Fördermitteln Projekte bezuschusst werden, die die Region wirtschaftlich, sozial, kulturell, nachhaltig und innovativ weiterentwickeln.

Wie die REMO mitteilt, sucht die Geschäftsstelle ab sofort neue Projektideen. In einem Beratungsgespräch wird vorab geprüft, ob das Projekt für die Leader-Förderung geeignet ist. Wenn ja, kann der Projektträger seine Idee im Projektaufruf einreichen. Das Auswahlgremium bewertet die Projekte und beschließt, welche einen offiziellen Antrag bei der Bewilligungsstelle einreichen können.

Gesucht sind Projekte unter anderem im Handlungsfeld „Regionale Wirtschaft“, die beispielsweise zur Fachkräftesicherung beitragen oder Vorhaben zur Gesundheitsprävention in Unternehmen, heißt es in der Mitteilung. Im Handlungsfeld „Landentwicklung“ werden Informationskampagnen und Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Streuobst gesucht. Gleiches gilt für Konzeptideen zur stärkeren Einbindung heimischer Produkte in die regionalen Märkte und die Gastronomie.

Das Land Baden-Württemberg stellt jährlich Fördergelder für Projekte im Bereich Landschaftspflege sowie Kunst und Kultur bereit. Ein Überblick über die bisher geförderten Projekte findet sich auf der Webseite www.re-mo.org. Ansprechpartner der Geschäftsstelle sind Florentien Waldmann und Lena Schuttkowski, Telefon 07584 / 9237180 oder 07584 / 9237181 oder per E-Mail an info@re-mo.org.