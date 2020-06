Raser fährt 63 Kilometer pro Stunde zu schnell

Die Polizei hat am Sonntag bei Altshausen einen Autofahrer gestoppt, der ohne Führerschein unterwegs war – dafür aber deutlich zu schnell: mit 163 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 100.

Insgesamt wurden am Ausbauende des dreispurigen Bereichs der Bundesstraße 32 in Richtung Weingarten 27 Verkehrsteilnehmer angezeigt, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Allein 19 Verkehrsteilnehmer waren zwischen 15 und 19 Uhr so schnell unterwegs, dass sie jetzt nicht nur mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg, sondern auch mit einem Fahrverbot rechnen müssen.