Leichte Verletzungen hat eine 47-jährige Fußgängerin am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Straße „Ried“ in Ebersbach-Musbach erlitten.

Ein 60-Jähriger hatte nach Angaben der Polizei mit seinem Radlader, an dessen Front eine Kehrmaschine mit einem aufgebauten Wassertank angebracht war, die Straße auf der linken Seite aus Richtung Ebersbach kommend befahren. Auf Höhe Gebäude 15 übersah er die Fußgängerin, welche die Fahrbahn überqueren wollte, und erfasste diese mit dem Gehäuse der Kehrmaschine. Hierdurch stürzte die Frau auf die Fahrbahn und wurde vom Radlader mittig überrollt, sodass sie weder vom Fahrgestell noch von den Rädern berührt wurde. Erst am nächsten Tag wurde der Unfall bei der Polizei angezeigt.