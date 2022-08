Radfahrer wird von Pkw erfasst

Verletzungen hat ein Fahrradfahrer davongetragen, der am Mittwoch gegen 16.30 Uhr an der Einmündung des Kapellenwegs in die Ebenweiler Straße in Kreenried von einem Auto erfasst worden ist.

Der 44 Jahre alte Radler war laut Polizei in Richtung Ebenweiler unterwegs, als ein 23-jähriger Audi-Fahrer ihm an der Einmündung die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß der ungleichen Fahrzeuge stürzte der Fahrradfahrer auf die Straße und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst behandelte ihn an der Unfallstelle und transportierte ihn im Anschluss zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Durch die Kollision entstand am Audi ein Schaden von mehreren Hundert Euro.