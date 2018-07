Radfahrer wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 44-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen bei Guggenhausen erlitten, weil er von einem Autofahrer übersehen und angefahren wurde. Der 18-Jährige Fahranfänger war mit seinem Wagen gegen sieben Uhr morgens auf dem Gemeindeverbindungsweg von Luegen in Richtung Egg unterwegs. Bei der Einmündung des Gemeindeverbindungsweges von Unterwaldhausen übersah er den Radfahrer. Beide versuchten zwar auszuweichen, konnten aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde über das Fahrzeug hinweg in ein Gehölz geschleudert. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 18-Jährige prallte mit seinem Wagen nach dem Zusammenstoß gegen ein betoniertes Wegkreuz. Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Das Rennrad des 44-Jährigen wurde völlig beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 6 000 Euro.