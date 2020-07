Radfahrer stürzt mit 3,2 Promille Alkohol im Blut

Nahezu 3,2 Promille hat der Alkoholtest eines gestürzten 65-jährigen Radfahrers ergeben, der am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr von Passanten in der Schulstraße aufgefunden wurde. Der erheblich alkoholisierte Mann, der angab, sein Fahrrad geschoben zu haben, erlitt bei seinem Sturz eine Platzwunde am Kopf sowie diverse Schürfwunden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, wo auch eine Blutprobe entnommen wurde. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803 66 66, zu melden.