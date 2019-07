Räuberbahn hält auch am Hoki-See in Hoßkirch

Zahlreiche Ehrengäste, darunter auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), werden am kommenden Donnerstag, 25. Juli, den neugebauten Bahnhaltepunkt Hoßkirch-Königseggsee in Betrieb nehmen.

Erstmals werden dann laut einer Pressemitteilung des Verkehrsverbundes Bodo am Sonntag, 28. Juli, die Züge der Räuberbahn am neuen Haltepunkt stoppen. Der im Volksmund liebevoll auch „Hoki-See“ genannte Natursee ist wegen seiner Waldlandschaft und seiner hohen Wasserqualität ein sehr beliebtes Freizeitziel: Großzügig angelegte Liegewiesen, ein Kinderspielplatz, eine Kneippanlage und das Seecafé mit Snacks, Kuchen und Getränken sorgen für einen gelungenen Tag, heißt es in der Presseerklärung weiter. Vom neuen Hoßkircher Haltepunkt zum Seebad ist es ein gemütlicher Fußweg (rund 20 Minuten) oder ein kurzes Stückchen (zehn Minuten) mit dem Fahrrad.

Anlässlich der Haltepunkt-Einweihung und des zehnjährigen Bestehens der Reaktivierung der Bahnstrecke Altshausen-Pfullendorf gewährt der Verkehrsverbund Bodo allen Fahrgästen am Sonntag, 28. Juli, die kostenlose Mitfahrt in den Freizeitzügen der Räuberbahn (Aulendorf-Pfullendorf) sowie der Moorbahn (Aulendorf-Bad Wurzach).