Querendes Reh führt zu Verkehrsunfall

Ein querendes Reh ist die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen, der sich am Samstag gegen 19.30 Uhr auf der L 286 zwischen Eichstegen und Altshausen ereignet hat, das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Eine 18-Jährige konnte ihren Skoda noch rechtzeitig abbremsen, als das Reh vor ihr über die Straße sprang. Als auch ein zweites Reh die Fahrbahn querte, bremste sie erneut. Dies erkannte jedoch die dahinter fahrende Seat-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Die 31-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.