Qualitätsmanagement als Geheimnis des Erfolgs

Schon zum 50. Mal sind Eltern und Großeltern eingeladen, auf dem Basar in Riedhausen am kommenden Samstag, von 14 bis 16 Uhr Kinderkleidung, Schuhe und Spielzeug zu kaufen. Das Kindergartenteam mit vielen Helfern ist gerade dabei, den Basar vorzubereiten. Zweimal im Jahr findet der Basar für Kinderkleidung statt; schon seit 25 Jahren. Ein Teil des Erlöses kommt den Kindern zugute. Kindergartenleiterin Carin Renn freut sich: „Mit dem Erlös haben wir bereits ein Klettergerüst gekauft. Wir brauchen jetzt neue Fahrzeuge, die alten sind nicht mehr so gut“, sagt sie.

Der inzwischen renommierte Basar entstand in einer Zeit, in der es noch ganz wenige Basare gab. Damals war in Riedhausen ein zweiter Kindergarten entstanden, nämlich der kommunale Kindergarten. Es fehlte dort am Geld. So beschlossen die Eltern, etwas zu machen, um dem Kindergarten finanzielle Mittel zu verschaffen.

„Damals gab es nur einen Kinderkleider-Basar in der Region und der war in Einhart. Die Eltern haben sich nicht getraut, dort Tipps zu holen“, erinnert sich Erzieherin Dunja Fischbach-Sam. Die Eltern fürchteten, ihr Basar könnte von den Einhartern als Konkurrenz empfunden werden. So haben sie selbst überlegt, wie es am besten funktionieren könnte. Am Anfang klappte nicht alles reibungslos. 60 bis 70 Leute brachten Kinderkleidung. „Es sah alles ein bisschen chaotisch aus. Und das Abrechnen wurde zu einem großen Aufwand“, sagt Fischbach-Sam. Dann aber entwickelten die Eltern neue Ideen und verbesserten die Organisation. Inzwischen gibt es den kommunalen Kindergarten nicht mehr, doch den Basar führt der katholische Kindergarten weiter. Die Zahl der Leute, die Kleidung zum Verkaufen brachten, stieg zeitweise bis auf 140 an. Es hat sich auf rund 120 eingependelt. Inzwischen ist der Basar gut durchorganisiert, verläuft reibungslos und ist auch deshalb so beliebt.

Der Basar lief zeitweise sehr gut. „Schon um 13 Uhr war das ganze Dorf zugeparkt. Um 14 Uhr, als wir die Türen öffneten, standen die Leute schon ein Weilchen Schlange“, erinnert sich Fischbach-Sam. Die Leute kamen aus Saulgau und Ravensburg, um sich mit gebrauchter Kinderkleidung einzudecken. Doch immer wieder gingen die Kunden zurück. „Es waren weniger Kinder im Dorf. Eltern kauften lieber etwas Neues. Jetzt ist aber Recycling und Nachhaltigkeit wieder Trend“, stellt Kindergartenleiterin Renn fest.

Sauber und intakt

Das Qualitätsmanagement ist das Geheimnis des Erfolgs und begründet den guten Ruf des Basars. Am Donnerstag wird die Turnhalle der Schule mit Tischen, Kassen und Bewirtungsecke eingerichtet. Am Freitag liefern die Leute die Kinderkleidung an. Ein großes Team an Erzieherinnen, Eltern und Ehrenamtlichen nimmt die Ware in Empfang. Es gelten klare Regeln. Der Verkäufer bleibt anonym. Die Kleidung wird auf Zustand überprüft, nach Art und Größe in Kartons sortiert. Das nächste Team nimmt die Kartons und legt die Waren sortiert auf Tischen. Zweimal wird geprüft, dass die Kleidungstücke sauber und in gutem Zustand ist. Es gibt eine extra Ecke im Flur der Schule mit Tischen für Baby-Kleidung: Da können werdende Mütter in Ruhe die Kleidung auswählen und einkaufen. Es gibt drei Reihen mit Schuhen und eine Abteilung für Spielzeuge. Die Preise werden auf kleine Schildchen ausgewiesen; es wird nicht gehandelt. Die Käufer gehen zu den Tischen, die sie interessieren und können Ware auswählen. An der Kasse wird gezahlt.

Zum Basar gehört auch das Café. Mütter backen und spenden die schönsten Kuchen. Auch für die Torten ist der Riedhauser Basar bekannt. Es kommen manche Kunden, nur um Kuchen zu kaufen. Sie nehmen ihn teilweise mit heim. Am Samstag wird es wieder hoch her gehen. Eltern und Großeltern werden mit Kindern und Enkeln kommen, die Kleidung auswählen und anprobieren. Der Basar ist längst zum Event geworden, auf dem man sich auch trifft und miteinander ins Gespräch kommt. Und nebenbei wird für die Kindergarten-Kinder etwas Gutes getan: Mit dem Erlös werden sie neue Fahrzeuge zum Spielen bekommen.