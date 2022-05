Prozession an Christi Himmelfahrt in Boms

Die Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt in Boms hat in diesem Jahr das Fest Christi Himmelfahrt gefeiert, wie sie es gewohnt war. Nach zwei Jahren Unterbrechung durch die Pandemie wurde die Tradition des Festes mit der Prozession damit fortgesetzt. Pfarrer Herbert Schneider erinnerte in seiner Ansprache im Gottesdienst an die Bedeutung des Festes Christi Himmelfahrt. Nach dem Festgottesdienst führte die Prozession zu drei Stationen, zunächst ans geschmückte Feldkreuz in Boms mit dem Ausblick auf Schwarzenbach und Glochen, danach ging es entlang der Wiesen und Getreidefeldern nach Schwarzenbach zur zweiten und dritten Station. An der Kapelle und dem stattlichen Feldkreuz der Familie Schädler wurde zusammen gebetet und gesungen. Pfarrer Schneider bedankte sich nach der Rückkehr in die Pfarrkirche bei den Mitwirkenden für das Dabeisein und Bewahren des Festes Christi Himmelfahrt. Foto: Paul Merk