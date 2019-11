Projektchor singt Hektik und Stress weg

Auf dem Weg in ihr eigenes Leben in Sicherheit, versorgt mit Wohnraum und Bildung für die Kinder sind die meisten der 1000 Jesiden, die das Land Baden-Württemberg 2015 über ein bundesweit einmaliges Projekt aus dem Nordirak aufgenommen hatte. Viele von ihnen gehen zur Schule oder absolvieren Berufsausbildungen. Besonders schnell hätten sich die Kinder mit dem neuen Leben in Deutschland zurechtgefunden, heißt es in einer wissenschaftlichen Auswertung, die Staatsministerin Theresa Schopper (Grüne) am Mittwoch vorstellte.