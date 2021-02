Progymnasium bietet persönliche Führungen an

Wie geht es weiter nach der Grundschule? Diese Frage stellen sich derzeit viele Kinder der vierten Klassen und ihre Eltern. In Zeiten der Pandemie wird der Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess hinsichtlich dieser Frage zunehmend in die digitalen Medien verlagert. Schulen stellen sich unter anderem mit Filmen und virtuellen Rundgängen im Internet vor. Trotz Internetpräsenz hält das Progymnasium Altshausen aber daran fest, dass Grundschulkinder und ihre Familien die Schule in einer persönlichen Führung mit Schulleiterin Katharina Finkbeiner kennenlernen können.

Diese Rundgänge durchs Schulhaus finden nach Vereinbarung, unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen und jeweils nur für eine Familie statt. „Wir haben uns dazu entschieden, weil wir den persönlichen Kontakt zu den Kindern und ihren Familien für unverzichtbar halten“, sagt Finkbeiner. Sie ist überzeugt, dass den Kindern und Eltern „Fragen unter den Nägeln brennen. Vielleicht gibt es angesichts der aktuellen Situation auch Unsicherheiten, die sich im persönlichen Gespräch sicher besser klären lassen als online.“

Letztlich sei dies genau der Aspekt, der seit jeher den Schwerpunkt des pädagogischen Schaffens am Progymnasium bildet: „Bewusst auf unsere Kinder und Jugendlichen eingehen, uns Zeit für sie nehmen und sie bei ihren Anliegen unterstützen.“ Aufgrund der kleinen Klassengrößen am Progymnasium sei dies im Schulalltag und selbst im Homeschooling gut möglich. Gerade in Zeiten der Pandemie sieht Finkbeiner Vorteile für kleine Schulen: „Wir sind durch unsere überschaubare Größe sehr flexibel und können auf aktuelle Maßnahmen und Entscheidungen schnell und direkt reagieren.“

Wer das Progymnasium Altshausen persönlich kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu einer Schulführung bei Katharina Finkbeiner anzumelden (rektorat@progymnasium-altshausen.de oder Telefon 07584/92 07 80 während der Schulzeit). Um allen Interessierten eine Führung anbieten zu können, finden diese auch während der unterrichtsfreien Tage statt.