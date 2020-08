Polizisten entdecken Cannabiszucht

In einem Wohnhaus in Ebenweiler hat die Polizei laut Pressemeldung am Montag über zehn Gramm Marihuana und eine kleine Cannabiszucht beschlagnahmt. Neben den bereits gebrauchsfertigen Drogen fanden die Ermittler vom Polizeiposten Altshausen neun gut gewachsene Pflanzen und insgesamt 26 Setzlinge, die der Tatverdächtige im Garten und auf dem Balkon in Töpfen pflegte. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.