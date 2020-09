Polizeiposten-Leiter spricht über aktuelle Herausforderungen

Seit fast einem Jahr ist Holger Beutel Leiter des Polizeipostens in Altshausen, im Polizeidienst steht er bereits seit 30 Jahren. SZ-Redakteurin Julia Freyda sprach mit ihm über die Arbeit im ländlichen Raum, Änderungen durch die Corona-Pandemie und einen besonders kuriosen Einsatz.

Bei Ihrer Einsetzung sagten Sie, dass Altshausen als Dienststelle Ihre erste Wahl war, warum?

Ein Polizeiposten bringt alle Facetten der Polizeiarbeit mit. Dazu hat mich gereizt, auch Ansprechpartner für 13 Kommunen zu sein. In meiner vorherigen Tätigkeit war ich überwiegend mit Ermittlungsarbeit beschäftigt. Hier bin ich wieder täglich in Polizeieinsätzen, zudem sehe ich mich auch als Dienstleister und Ratgeber für Anliegen aus den Kommunen.

Wie zeigt sich das in Ihrem Alltag?

In Wilhelmsdorf hat es zum Beispiel vor einigen Wochen vermehrt Sachbeschädigungen und Vandalismus durch Jugendliche gegeben. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Sandra Flucht haben wir überlegt, wie wir dem entgegenwirken können. Gemeinsam mit Frau Flucht sind wir an drei Wochenenden abends zu den Orten gegangen, an denen die Jugendlichen sich getroffen haben. Es ging uns nicht um Sanktionen. Wir wollten mit den Jugendlichen das Gespräch suchen und sie auf ihr Verhalten aufmerksam machen. Wir haben mit ihnen darüber gesprochen, was die Schäden für die Allgemeinheit bedeuten. Die jungen Leute haben das sehr positiv aufgenommen. Wir erkennen hier aktuell eine deutliche Verbesserung der Situation.

Ist das die echte Polizeiarbeit, die sie bei ihrer Amtseinsetzung angesprochen haben?

Ja, ich möchte den Kontakt zu den Bürgern haben, möchte für ein gutes Miteinander sorgen. Wenn die Polizei auftaucht, erschrecken sich zunächst viele Bürger. Ich finde es wichtig, dass die Bürger uns als Ansprechpartner sehen. Oftmals kommen Bürger auch mit zivilrechtlichen Themen auf uns zu, die uns streng genommen nicht betreffen. Auch dann möchten meine Kollegen und ich, im Rahmen unserer Möglichkeiten, „Freund und Helfer” sein.

Ist es nicht schwierig, als Polizist dort tätig zu sein, wo man auch persönlich verwurzelt ist?

Ich wohne mit meiner Familie in Bad Saulgau und habe dadurch ein wenig Distanz. Meine Frau stammt aus Altshausen und zudem bin ich schon mehrere Jahre Mitglied beim Tennisverein Altshausen. Dadurch kenne ich in Altshausen tatsächlich einige Leute. Ich empfinde dies als Vorteil, wenn mich die Menschen hier persönlich kennen - Einerseits, um Hemmschwellen abzubauen, anderseits gibt es mir auch einen guten Blick für das Geschehen im Ort.

Es ist immer wieder von Gewalt gegenüber Polizisten die Rede. Wie erleben Sie das im ländlichen Raum?

Wir werden hier als Polizei anders wahrgenommen als in der Großstadt. Darüber bin ich sehr froh.Vorfälle wie in Ravensburg oder in Stuttgart finde ich besorgniserregend und absolut inakzeptabel. Was meine Kollegen und mich wirklich betroffen macht, sind mediale Angriffe auf Polizisten, in denen, wie unlängst geschehen, zum Beispiel alle Polizisten pauschal als Rassisten, oder gar als Müll bezeichnet werden.

Wie hat sich die Arbeit jetzt seit der Corona-Pandemie verändert?

Wir haben uns in zwei Teams aufgeteilt, die jeweils in getrennten Bereichen des Polizeipostens gearbeitet haben. So konnten wir die Kontakte vermeiden und im Ernstfall einsatzbereit bleiben. Teilweise hatten wir hier gar keinen Publikumsverkehr mehr. Viele Anzeigen sind per E-Mail und die Internetwache eingegangen. Vernehmungen haben wir vermehrt am Telefon gemacht.

Ist ein Telefonat für Ermittlungen nicht schwierig, weil der Gesamteindruck fehlt?

Das war von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel eine Anzeige gegen unbekannt aufnehmen, ist das gut machbar. Wenn es erforderlich war, haben wir im Freien ein Verhör mit Diktiergerät geführt. Das war Neuland für uns, da sind wir kreativ.

Hat sich die Pandemie auf die Zahl der Verbrechen ausgewirkt?

Da gibt es immer Schwankungen. Einbrüche gibt es tendenziell vermehrt zur dunklen Jahreszeit. Zur Zeit des Lockdowns hat sich aber das Leben aus dem öffentlichen Raum zurückgezogen und es war weniger Verkehr, also gab es wohl auch weniger Unfälle. Stattdessen haben sich die Delikte aber verlagert. Zum Beispiel wurde häufiger Internetbetrug angezeigt, weil die Menschen auch mehr online bestellt haben

Wie sieht es mit häuslicher Gewalt aus?

Hier gibt es glücklicherweise keine Auffälligkeiten. Entweder weil es keine gab oder weil sie eine Dunkelziffer bleibt. Ich hoffe auf das Erstere. Im ländlichen Rahm haben viele Menschen Haus und Garten. Diese Bewegungsfreiheit mag häusliche Problemstellungen vielleicht auch etwas entspannen.

Wie gut befolgen die Menschen in der Region die Corona-Regeln?

Im Großen und Ganzen mittlerweile gut. Anfangs wurde noch häufig gegen das Kontaktverbot verstoßen. Das schöne Wetter hat die Menschen in die Natur getrieben. Oftmals waren damals mehr als die erlaubte Personenzahl beieinander.

Sie sind jetzt 30 Jahre im Dienst. Erinnern Sie sich an einen besonders kuriosen Einsatz?

Da gibt es einige kuriose und auch ein paar sehr belastende Situationen. Das würde ein Buch füllen. Aber besonders in Erinnerung bleibt mir eine 87-jährige Dame, die ich bei einem Brand aus ihrer Wohnung getragen habe. Als wir an der Türschwelle angekommen waren, grinste sie mich verschmitzt an und sagte, wie vor 60 Jahren bei meiner Hochzeit.