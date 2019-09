Polizei fasst zwei Räuber

Die Polizei Ravensburg hat laut eigenen Angaben zwei der Täter festgenommen, die am Sonntag, 25. August einen Mann in der Hopfenstraße in Altshausen niedergeschlagen und ausgeraubt hatten. Laut Zeugen waren vier Personen an der Tat beteiligt, nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei sind diese nach der Tat Richtung Bahnhof geflüchtet und haben das geraubte Bargeld untereinander geteilt. Ebenfalls bekannt ist ein weiterer Beteiligter aus der vierköpfigen Gruppe, der sich an der unmittelbaren Tathandlung jedoch nicht beteiligt hatte. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg dauern weiterhin an.