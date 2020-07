Politiker besuchen Imker

Im Rahmen seiner Sommertour hat der Europaabgeordnete Norbert Lins gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Axel Müller die Leader-Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben besucht, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die beiden Abgeordneten besichtigten zusammen mit den Vorständen vom Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben Daniel Steiner und Christoph Schulz sowie mit Oliver Spieß (Bürgermeister Fronreute) und den Vertreterinnen der Leader-Geschäftsstelle die Imkerei von Jürgen Lupberger in Feldmoos. Lupberger ermöglichte eine Einführung in die Arbeit eines Imkers und berichtete von seinen Erfahrungen mit dem Förderprogramm Leader, heißt es in dem Schreiben. Als Projektträger ist Herr Lupberger sehr dankbar für die Leader-Förderung und freut sich, dass er mittlerweile 50 Bienenvölker bewirtschaften kann. Für die Bewirtschaftung der Bienenvölker wurde ein ehemaliger Kuhstall zu einem Schleuder- und Arbeitsraum, einem Verkaufsraum, einem Schulungsraum, einem Honiglager und einem Lagerraum aus- und umgebaut. In dem Schulungsraum finden Seminare zum Thema Bienen und Bienenprodukte für Schulklassen und Erwachsene statt. Im Verkaufsraum können Besucher neben Honig auch Kerzen aus Bienenwachs und weitere regionale Produkte erwerben.

Im Anschluss an die Vorstellung des Leader-Projektes durch den Imker fand ein Austausch zum aktuellen Sachstand in der Leader-Region Mittleres Oberschwaben statt. Es wurde vor allem die Übergangszeit zwischen der laufendenden Förderperiode mit Ende 2020 und der neuen Förderperiode thematisiert. In diesen Zusammenhang ging es unter anderem um die noch ausstehenden Entscheidungen auf EU-Ebene und Landesebene. Alle Anwesenden sind sich einig, dass die bürokratischen Hürden im Leader-Förderprogramm abgebaut werden müssen, heißt es in der Mitteilung.