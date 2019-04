Pirmin Butscher übernimmt den Musikverein Ebenweiler

Der Musikverein Ebenweiler hat seine Generalversammlung mit der seines Fördervereins verbunden. Nadine Arnold von der Doppelspitze des Hauptvereins begrüßte die traditionell gut besuchte Versammlung und überließ zunächst dem Vorsitzenden des Fördervereins, Norbert Bulander, das Wort.

Im Rahmen der Vereinsaktivitäten ist der Förderverein für die Finanzen des umfangreichen Ausbildungsbetriebs und für Veranstaltungen im Vereinsheim „Eiskeller“ zuständig. Das Vereinsheim steht auf dem Areal des ehemaligen Eiskellers des Gasthofs „Sonne“ und wurde vor 25 Jahren in Betrieb genommen. Angesichts dieses Jubiläums lud Bulander zu mehreren Veranstaltungen in den kommenden Monaten ein. Katharina Lebers Kassenbericht wies solide Zahlen aus, sodass Martin Boos die Entlastung des Vorstandsteams des Fördervereins beantragte, der einstimmig stattgegeben wurde. Im Förderverein standen dieses Jahr keine Wahlen an.

Für den Hauptverein berichtete Schriftführer Oskar Mazenmiller ausführlich von zahlreichen Einsätzen der Aktiven Kapelle bei kommunalen und kirchlichen Festen der Gemeinde, bei Festen befreundeter Vereine in der Umgebung und alljährlich auch bei einigen regionalen Wettbewerben. Auch Oliver Zirns Kassenbericht bot keinen Anlass zur Sorge. Zuständig für die zahlreichen Ausbildungsangebote lud Jasmin Walter zum Jugendvorspiel am folgenden Sonntag ein. Nach der einstimmig erteilten Entlastung des Vorstandsteams des Hauptvereins standen partielle Wahlen an: nach acht Jahren kandidierte Conny Lutz nicht mehr für die Doppelspitze des Hauptvereins. Einstimmig gewählt rückte Pirmin Butscher für sie nach. Ebenfalls einstimmig wurde Jasmin Walter in ihrem Amt als Jugendleiterin bestätigt. Traditionell belohnt der Verein treue Teilnehmer an den Proben mit einem kleinen Geschenk. Für 2018 waren dies: Hubert Lutz, Renate Lutz, Reinhold Lutz, Katja Duelli, Franz Blumer, Martin Boos und Oskar Mazenmiller. Mit Bürgermeister Tobias Brändles Dank an den Verein für dessen stete Bereitschaft, Ebenweilers Feste musikalisch zu umrahmen, und den guten Wünschen der befreundeten Vereine für 2019 schloss die Versammlung.

Am folgenden Nachmittag stellte der Verein im Rahmen des alljährlichen Jugendvorspiels seine derzeit 37 Auszubildenden vor: Acht im Rahmen musikalischer Früherziehung, fünf üben schon fleißig auf ihren Blockflöten. Alle anderen haben sich bereits für ein Instrument entschieden, mit dem sie – unterrichtet von teils vereinseigenen, teils externen Lehrkräften – in der Regel nach bestandener D2-Prüfung in die Jugendkapelle aufrücken. In der Jugendkapelle „Young blood“ musizieren derzeit 43 Nachwuchsmusiker aus den Musikvereinen Ebenweiler, Fronhofen, Fleischwangen und Unterwaldhausen, deren Ausbildung die jeweiligen Heimatvereine organisieren. Unter der Leitung von Raimo Manhald präsentierte sich das junge Team als disziplinierter homogener Klangkörper.

Anlässlich des 25. Geburtstags seines Vereinsheims „Eiskeller“ lädt der Musikverein am Freitag, 26. April, um 19.30 Uhr zu einem vergnüglichen Abend mit Roland Roth ein. Musikalisch unterstützt wird Oberschwabens oberster Wetterfrosch von heiteren und dramatischen Erlebnissen während seiner Jahrzehnte langen Beobachtung des täglichen Wettergeschehens berichten. Der Eintritt zu der bewirteten Veranstaltung ist frei.