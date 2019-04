Pflege-Azubi droht Abschiebung

Im Altenpflegeheim Altshausen absolvieren zurzeit zwölf junge Menschen eine Ausbildung zur Pflegefachkraft oder zur Pflegehilfskraft. Drei von ihnen sind Flüchtlinge aus Gambia, die nach einem erfolgreichen Praktikum einen Ausbildungsvertrag erhielten - nicht jedem kann die Pflegedienstleitung einen Job garantieren, weil ihnen die Abschiebung droht.

Der 29-jährige Ismaila Njie aus Gambia hatte immer Angst, abgeschoben zu werden. Vor einem Vierteljahr bekam er dann tatsächlich das gefürchtete Schreiben. Kollegen, der Vermieter, Freunde, die Kameraden vom Roten Kreuz – sie alle unterschrieben, um seine Abschiebung zu verhindern. Bisher hat er noch keinen Bescheid von der Behörde, weder einen positiven noch einen negativen. Die Pflegedienstleitung fände es sehr schade, ihn zu verlieren.

Nije und zwei weitere Azubis aus Gamba wurden von den Bewohnern des Pflegeheims ausgesprochen positiv aufgenommen, berichtet Daniela Kammerer von der Pflegedienstleitung. Nur in zwei Einzelfällen standen Bewohner den Azubis ablehnend gegenüber, darauf sei Rücksicht genommen und einfach ein anderer Pfleger eingesetzt worden. Die Mehrheit freut sich über die gambischen Helfer, sagt Kammerer. Sie seien außerordentlich fürsorglich, nehmen sich Zeit und hören zu.

Auch für die beiden Vietnamesen, die erst vor einem halben Jahr für eine Ausbildung nach Deutschland gekommen sind, findet die Pflegedienstleitung überaus lobende Worte. „Ich habe selten so respektvolle Leute erlebt“, sagt Natalie Gindele. Im Gegensatz zu vielen deutschen Mitarbeitern seien sie unglaublich behutsam und höflich sowohl den alten Menschen als auch den Vorgesetzten gegenüber. Im Unterschied zu den Gambiern hätten die beiden allerdings nicht die Möglichkeit gehabt, zunächst einmal ein Praktikum zu absolvieren, und ihrer Meinung nach hätten sie vor Beginn der Ausbildung ein Jahr Intensiv-Deutschkurs gebraucht. Wegen der abzulegenden Sprachprüfung macht sie sich in ihrem Fall Sorgen.

Der Schul- und Praxisvertrag der Azubis mit dem Institut für Soziale Berufe umfasst wöchentlich zwei Tage Schule mit zusätzlichem Intensiv-Deutschkurs in Ravensburg und drei Tage praktische Ausbildung im Altenheim. Im August legen die Azubis ihre Prüfungen zum staatlich anerkannten Altenpflegehelfer ab.

In die Belegschaft integrieren sich die Migranten gut und haben auch außerhalb der Dienstzeit Spaß mit ihren Kollegen. So sei Le Chieu Quan beispielsweise bei der Weihnachtsfeier dabei gewesen, und auch am Bowling-Abend der Männer hätten er und Ismaila Njie sich beteiligt. Njie, der 2015 nach Deutschland gekommen ist, sei besonders aufgeschlossen, sagt Daniela Kammerer.

Freunde und eigene Wohnung

Ismaila Njie hat mittlerweile eine eigene Wohnung gemietet und ist sehr stolz darauf, keinerlei Hilfe zu benötigen. Er hat Freunde gefunden, engagiert sich beim Roten Kreuz und mischt sogar im Narrenverein mit, beim Inhaftiertenball war er als Hexe in der Tanzgruppe. Auch über den Sport trifft er Gleichgesinnte. In Gambia gebe es keine Altenheime, erzählt Njie, und Demenz sei sehr selten. Seine Oma sei 112 Jahre alt geworden und habe bis zum Schluss in der Familie gelebt. „Alte Menschen sind wie erwachsene Kinder", sagt er, „man muss gefühlvoll und geduldig mit ihnen sein.“ Respekt vor dem Alter ist selbstverständlich für ihn. Damals im Haus am Weiher habe er einmal einen anderen Bewohner zurechtgewiesen, als der sich abfällig über einen 65-jährigen Helfer äußerte: „Er könnte dein Vater sein.“ Für krank feiernde Kollegen hat Njie kein Verständnis: „Das ist Betrug, und die anderen müssen ihre Arbeit mit machen.“

Die Ausbildung eines Schülers mit Migrationshintergrund sei ja doch um einiges zeitaufwendiger als die eines deutschen, und sie müssten sich in diesem Fall überlegen, ob sie weiterhin Flüchtlingen die Möglichkeit dazu geben wollten. Ismaila Njie selbst versteht es einfach nicht: „Ich beachte die Regeln, habe nie irgendwas angestellt, brauche kein Geld von niemandem und helfe, wo ich kann. Wieso darf ich nicht bleiben?“