Papiercontainer gerät beim Bauhof in Ebersbach in Brand

Wegen eines brennenden Containers beim Bauhof in Ebersbach mussten Feuerwehr und Polizei am Donnerstag kurz vor 7 Uhr ausrücken. Ein Papiercontainer war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Ebersbach war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort und konnte die Flammen rasch löschen, heißt es im Polizeibericht. Hinweise auf strafbare Handlungen konnte die Polizei nicht feststellen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.