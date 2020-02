Ohne Bürgersaal gibt es kein Gala-Dinner

Unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger“ hat die Narrenzunft Altshausen zum Inhaftiertenball geladen. Die Besucher durften dabei am Samstag einen ganz besonderen Abend erleben.

In einem schaurig schönen Traditionsauftritt inszenierte die Hexengruppe zum Auftakt eine „Hexengeburt“ sowie eine sechs-stöckige Pyramide und ließ eine ihrer „Schwestern“ auf einer Stange über dem Geschehen schweben. Durch das Programm führte gekonnt und humorvoll, die Zeitepoche des Mottos lebend, „Jean Frederic“ – und in dieser Figur war Zunftmeister Klaus Eisele in seinem Element.

Bürgermeister Patrick Bauser hatte im Gegensatz zum letztjährigen Ball nichts zu sagen, nichts zu denken und nichts zu raten, er sollte nur essen und trinken. Eigentlich sollte dieser Ball der letzte im „Festsaal Turnhalle“ werden. Aber auch zum OHA-Treffen 2021 muss das gute Stück nochmals herhalten, weil der Bürgersaal noch auf den Plänen ruht. Darum gab es nun das „Festbankett“ in zwei Akten mit Hintergrundmusik und Szenario ähnlich wie bei „Dinner for One“. Bürgermeister Patrick Bauser und Zunftmeister Klaus Eisele saßen sich an der Festtafel gegenüber. Erster Akt: „Feinstes aus Küche und Keller“ wurde aufgefahren, große Portion für den Gastgeber Eisele, kleine für den Bürgermeister. Kaum waren die Speisen auf dem Tisch ließ Eisele wieder abräumen (es gibt ja keinen Bürgersaal). Zweiter Akt: Szenenwechsel in den zukünftigen Bürgersaal. Hier gab es dann Bier aus der Flasche, kalte Saiten aus der Dose und aufgetaute Pommes. Bauser nahm das Thema sportlich und ergriff selbst die Initiative: Er ließ sich die Sicht zu seinem Gegenüber frei machen, prostete ihm zu und genoss „verständnisvoll“ sein „Fläschle Flaschenbier“.

Die Zunfträte in Badekleidung der Zwanziger warteten am Badestrand mit Altshauser Klatsch und Tratsch auf: sicherer Fußgängerüberweg für Badegäste, Wertstoffhof mit Bon-Pflicht, Fußball am Kinderfest und die Wasserbohrung, Willi Stadlers Aktion zum Spendenlauf, Peter Maffay beinahe im „Hopfen“, Zunftmeister schenkt seiner Frau statt Blumen den Maibaum, Energiewende oder auch E-Postautos mit leeren Akkus im Ort. Verspätung bei der Post: Früher habe der „Postle“ hie und da ein Schnäpsle bekommen, heute müsse er für sein E-Auto eine Ladestation aufsuchen. So eine Station gebe es auch bei der Zahnärztin Martina König, wo der Patient für jeden gezogenen Zahn einmal gratis tanken dürfe. Sie lobten die Besonderheit des Weihnachtsmarkts mit integriertem Toto-Lotto-Stand. Auch im Wahlkampf zum Gemeinderat habe es Kuriositäten gegeben. So hätten Freie Wähler und CDU mit verschiedensten Mitteln um Stimmen gekämpft, der Letsch’Vere Udo Feßler aber habe ohne besonderes Zutun den Einzug in den hohen Rat im Spaziergang geschafft.

D`Schwoba Mädla mussten wegen Erkrankung von Bianca Mohr ihre Auftritte absagen. Dafür lieferten sich als Ehepaar Käthe und Karl-Eugen Sabine Rau und Rosi Schorr humorvolle Zwiegespräche. In drei Auftritten haben die beiden dem Publikum Tränen vor Lachen aus den Augen gezaubert. Diskussion über die Einrichtung in „Eiche rustikal“, was bedeutet der Valentinstag und welche Träume in Gedanken sich um ihre Gefühlswelt bewegten.

Wie anno dazumal die Comedian Harmonists lobten die die „verrückten Klavierhühner“ ihre 20er-Jahre unter anderem mit dem Stück „Ich glaub ich wär ein Huhn“. Sabine König und das ganze Team glänzten mit tollen Kostümen, gekonnt einstudierter Mimik und Gestik mit diesem sehr lebendigen, von Beifall gekürtem Auftritt.

Auf ihren Trampolinen zeigten die Ice Babes Ausdauer und Können. Sie flogen regelrecht über ihre Sportgeräte mit fetziger Musik im absoluten Gleichklang. Zu aller Freude musste der Zunftmeister in dieser Gruppe seiner beiden Töchter mitmachen. Anschließend erklärte er völlig außer Atem, dass er verstehe, wenn manche Akteure keine Zugabe haben wollten.

Gekonnt, humorvoll und in Versform stellte Jasmin Graf dem Publikum vor, wie es beim Tapezieren des Hausgangs zusammen mit dem Ehemann zugehen kann. Mit Welcome to Cabaret waren wieder die Zwanziger Jahre thematisiert. Mit toller Choreographie und beachtlichen tänzerischen Leistung glänzte diese strahlende, bunte Gruppe.

Das Publikum dankte mehrfach den Akteuren mit kräftigem Beifall und der Bitte um Zugabe. Nach dem Abspann und dem Dank an die Akteure rockten die Sulgemer Löchligugger mit ihrer heißen Musik den Saal nochmals richtig zum Beben. Zur Pause und nach dem Programm unterhielten die altbewährte Gruppe „Kehlbach Express“ die Gäste mit fetziger Party- und Tanzmusik. Die Gesamtleitung zu diesem wieder sehr erfrischenden Programm hatte Sandra Stöckler.