Offener Seniorentreff bringt viel Freude

Schön, einfach schön war es wieder, das Zusammenkommen beim Offenen Seniorentreff der Gemeinde Ebersbach-Musbach. Das Sportheim war ganz gut besucht, die Gäste kamen von hier und da, und die Stimmung vertraut und fröhlich. Bürgermeister Roland Haug machte gewohnt die persönliche Begrüßungsrunde und wählte in seinen Worten bewusst aufmunternde, und für diesen Nachmittag treffliche Zeilen von Charly Chaplin, der einst folgendes zum Ausdruck fasste: „Das Leben ist ein Theaterstück ohne vorherige Probe. Darum singe, lache, tanze und liebe.“ Mit heiterem Beifall der Anwesenden wurde dieser Pass sehr gerne aufgenommen. Und damit war die Bühne frei für den diesmaligen Unterhaltungsgast Josef Müller aus Kleintissen. Er ließ der Mundharmonika freien Lauf und brachte zum Besten, was dieses kleine Musikinstrument doch so groß und alles rausbringt – und wie es durch Vielseitigkeit in Klang und erst recht beim Mitsingen begeistert. Die Müller’schen live gespielten SWR 4 Radiosongs fanden Anklang, und die i Tupfer wieder einmal mehr die guten alten deutschen Heimatlieder. Eine Überraschung und allemal tolle Geste: der Besuch und spontane Beitritt zum gemeinsamen Musizieren von Eberhard Luedecke. Er hat vom Seniorenevent gehört und war dafür extra aus Meckenbeuren angereist, mit seiner Mundharmonika, versteht sich. Zusammen mit Lokalmatador Josef Müller hat sich ein geballtes Spontanduo zusammengetan. Ja, echt „schee“ mal wieder. Und mit Vorfreude schon wieder auf das nächste Mal.