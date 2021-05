Oberschwäbische Räuberbanden und barocke Baumeister

Das Programm zur Regionalenwicklung „Leader“ besteht seit 30 Jahren. Auch in Oberschwaben wurden mit den Fördermitteln zahlreiche Projekte unterstützt.

Die Aktionsgruppe „Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben“ steht seit 2015 für eine Leader-Region. Seither konnten zahlreiche Projekte für die Region entwickelt und umgesetzt werden, wie die beiden folgenden Beispiele zeigen: Die Geschichten der oberschwäbischen Räuberbanden, zu denen auch Xaver Hohenleiter, genannt „Schwarzer Vere“, und seine Bande gehören, ist ein Thema, das Oberschwaben schon lange bewegt. Die Theatergruppe Riedhausen hat das Leben und den Tod des Schwarzen Vere als geschichtliche Begebenheit im Rahmen eines Freilichtschauspiels der heutigen Bevölkerung nähergebracht. Die Aufführungen fanden 2019 in Riedhausen statt. Der Räuberzinkenbaum in Riedhausen ist eine etwa sechs Meter hohe Baumskulptur, die den Wald als Aufenthaltsort der Räuber aus den vergangenen Jahrhunderten repräsentiert. Am Baum selber sind durch Räuber- und Gaunerzinken geheime Zeichen erkennbar. Zusätzlich werden Informationen über die Räuber und deren Leben in der damaligen Zeit dargestellt.

Die touristische Bahnstrecke „Räuberbahn“ hat neben den Haltepunkten in Altshausen, Ostrach, Burgweiler und Pfullendorf in Hoßkirch einen weiteren Haltepunkt erhalten. Das Projekt „Neubau Bahnhaltepunkt Hoßkirch-Königsegg“ leistet einen Beitrag zur Anpassung der öffentlichen und privaten Infrastruktur. Über das Regionalbudget wurde der Themenweg Räuber mit Infostelen von Ostrach über Königseggwald nach Hoßkirch als ergänzendes Freizeitangebot geschaffen. Der Räuber-Rundweg informiert Groß und Klein über das Räuberland, die regionale Geschichte und die 145-jährige Bahngeschichte. Mit den vier Projekten wurden neben den Investitionen in die kulturelle Infrastruktur weitere Tourismusangebote in der Region geschaffen, die alle mit Fördergelder erhielten.

Ein weiteres Projekt umfasst neben einer Projekt-Website auch ein Vortragsprogramm zum Thema „Barocke Baumeister, ihre Großbaustellen und wie man sie erkennt“. Die Baumeister stammten aus verschiedenen Regionen Europas und hatten in Oberschwaben die Möglichkeit, sich zu verewigen. Ziel ist es, die heutigen Handwerksbetriebe als traditionsbewusste und kreative Ausbildungsstätten in den Vordergrund zu rücken. Jugendliche erhalten die Möglichkeit, das Handwerk der Stuckateure digital kennenzulernen.

Vor dem Hintergrund der im Jahr 2023 beginnenden neuen Förderphase startete bereits im Herbst 2020 das Interessenbekundungsverfahren zur Auswahl der neuen Leader-Aktionsgruppen, dem sich nunmehr das eigentliche Auswahlverfahren anschließt. Auch die Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben möchte wieder ausgewählt werden und hat sich daher beworben.