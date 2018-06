Nordic Walker spenden an Kinder

Die Nordic Walker von Michael Epp haben eine Spende über 555,55 Euro an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm übergeben. MI-KA Sports arbeitet schon einige Jahre mit dem Förderkreis zusammen und kann immer wieder bei Aktionen Geld für tumor- und krebskranke Kinder sammeln und spenden.

Die Zusammenarbeit kam über die Spendenaktion „Tour Gingko“ zustande, als der Nordic-Walking-Weltmeister bei der Radtour als Teilnehmer dabei war. Den Förderkreis selbst schaute sich Michael Epp in Ulm an, schließlich soll das Geld auch an die richtige Stelle kommen. Seit diesem Besuch besteht der Kontakt und die Nordic Walker helfen immer wieder mit kleineren Spenden.