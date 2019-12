Nikolausturnen lockt viele Besucher an

Der TSV Altshausen hat kürzlich sein traditionelles Nikolausturnen mit 194 turnenden Kindern und Jugendlichen durchgeführt – sehr zur Freude der zahlreichen Gäste. Die Turnhalle war so voll, dass zusätzliche Bänke aufgestellt werden mussten. Auch Willi Stadler, Vorsitzender des TSV, war überaus erfreut, dass so viele Zuschauer dem seit über 40 Jahren gepflegten Nikolausturnen beiwohnen wollten.

Gleich zu Beginn wurde der Einzug des Nikolaus von Iris Ailinger musikalisch begleitet, im Kollektiv wurde „Lasst uns froh und munter sein“ gesungen. Kurz danach folgten die Auftritte der Turner Schlag auf Schlag und das Publikum zeigte sich fast zwei Stunden lang begeistert. Anmoderiert wurden die Auftritte von den kleinen Akteuren im Zweierpack selbst. Mutig standen sie vor dem erwartungsvoll zuhörenden Publikum und bereiteten die Gäste auf das zu Erlebende vor. Jede einzelne Gruppe trat unter einem eigenen Motto an.

„Nikolaus und Nikoletta“ durften den Anfang machen. Das waren die Kleinsten der Kleinen, die unbeirrt von den Zuschauern ihren Part über den „Hindernisparcours“ flott und tapfer – wie einstudiert natürlich – erledigten. Danach zeigten „Die Rope Skipping Mädels“ einen Ballett-auftritt mit Turnseilen. Dann überfluteten die kleinen „Weiherpiraten“ das Turnzentrum. Diese geschminkten Piraten turnten und stellten dem Publikum vor, was alles vom Weiher kommen könnte. Der nächste Part, „in den Bergen bei Heidi und Peter“, führte den Saal in die Kinderfilmromantik, sodass die Zuschauer gesanglich dem „Bühnengeschehen“ folgten.

Feenballett trifft Zirkus

Ein Feenballett präsentierte „Die Zauberfeen“. Rund 26 Kinder zauberten grazile Bewegungen zur Musik, gepaart mit turnerischen Einlagen aufs Parkett. Im „Zirkus“ sprangen Akrobaten durch Ringe und balancierten mit Schirmen auf dem Schwebebalken. Die „Jumping Girls“ waren mit Tempo am Trampolin, Schwebebalken und beim Radschlagen. Stadler schwärmte über diese Gruppe aus Dritt- und Viertklässlern. Es sei „ein Feuerwerk an Sprüngen und Variationen“ und dazu benötige man Power, die nur durch Übungen so erreicht werden könne. Er bedankte sich bei seinem Stellvertreter Thomas Weber, bei allen Übungsleitern und Helfern mit einem kleinen Präsent. Nur mit solchen Menschen sei es möglich, diese tolle Vereinsarbeit zu leisten, sagte der Vorsitzende.

Den Abschluss der Veranstaltung boten die „Turnerbuaba“ mit exzellenten Vorführungen, die für verdienten Applaus sorgten. Das Publikum wie auch Willi Stadler war mehr als hingerissen von den Darbietungen. Spaß, Freude, Unterhaltung, Disziplin und ein gutes Miteinander seien die Basis für diese Gemeinschaft. „Kinder sind die Zukunft – nicht nur im Leben, sondern auch im Verein“, so Stadler.