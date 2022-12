Nikolausturnen des Turn- und Sportvereins Altshausen begeistert Gäste

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim diesjährigen Nikolausturnen des TSV Altshausen am Samstag, 9. Dezember, zeigten die 130 Kinder und jugendlichen Turner dem Publikum und vor allem dem heiligen Nikolaus und seinen Ruprechten, was sie im Laufe des vergangenen Jahres in den Übungsstunden gelernt hatten. Sehenswerte Programmpunkte mit teilweise akrobatischen Übungen begeisterten den Nikolaus und die über 350 Zuschauer in der vollbesetzten Turnhalle. Es war allen Beteiligten anzusehen, dass sie nach dreijähriger coronabedingter Pause wieder richtig großen Spaß und viel Freude bei diesem turnerischen Höhepunkt hatten. Foto: TSV Altshausen