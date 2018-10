Neun Kaninchen und einen Hamster ausgesetzt

Mindestens neun Zwergkaninchen sowie einen Hamster hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen im Waldgebiet Tannbühl bei Münchenreute ausgesetzt. wie die Polizei berichtet, wurde ein Spaziergänger, der von Mochenwangen in Richtung Aulendorf mit seinem Hund ging, auf die ausgesetzten Tiere aufmerksam und verständige die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Tiere geben können, werden gebeten, die Polizei in Altshausen unter Telefon 07584 / 92170 zu verständigen.