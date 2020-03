Neues Stück feiert am Samstag Premiere

Seit 1990 begeistert die Theatergruppe Ebersbach-Musbach das Publikum in Oberschwaben regelmäßig mit humorvollen Bühnenwerken. Zum 30-jährigen Bestehen führt die Theatergruppe unter der Regie von Rolf Ummenhofer die spritzige Komödie „Die etwas wilde Hochzeitsnacht“ von Bernd Kietzke auf. Premiere ist am Samstag, 14. März, in der Seebachhalle in Ebersbach-Musbach.

Im humorvollen Dreiakter zieht sich das jungvermählte Brautpaar nach der Hochzeitsfeier auf das Hotelzimmer zurück und fällt sich in die Arme mit den Worten: „Endlich allein, endlich nur noch wir!“ Doch das haben sich Basti (Stefan Maier) und Eva (Sabine Graf) so gedacht. Leider scheint sich die ganze Hochzeitsgesellschaft abwechselnd im Hotelzimmer der beiden in immer absurderen Streitereien zu überbieten. Der Bräutigam kommt aus der wohlhabenden Familie derer von Dorn mit dem Motto „Wo wir sind ist vorn!“ Die Braut hingegen stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Die sozialen Unterschiede führen bei der Hochzeitsgesellschaft nach dem Festmahl zu absurden Streitereien mit Tränen und Türenschlagen. Die Nerven des jungen Glücks, aber auch die der Braut- und Bräutigamseltern und die von allen Anwesenden werden auf einige harte Proben gestellt. Eine mannstolle Patentante und ein überforderter Pfarrer treiben die Irrungen und Wirrungen auf die Spitze. Aber mal ehrlich: Wer hat jemals eine „normale“ Hochzeitsnacht erlebt?

Es wirken mit: Sabine Graf, Stefan Maier, Claudia Blaser, Günter Rapp, Silvia Blaser, Manfred Hörth, Reinhard Staubach, Harald Meinhardt, Sonja Maier, Andreas Ummenhofer.