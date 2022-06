Neues Fitnessstudio und Vereine arbeiten zusammen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Komplettrenovierung eröffnete das neu übernommene Fitnessstudio bodyfit im März diesen Jahres wieder seine Pforten in der Blönriederstraße. Schon alleine aufgrund der Lage neben dem Sportplatz kamen Vorstandschaft und Studioleitung ins Gespräch und wollen hier zukünftig eng zusammenarbeiten. Das bietet sich in sportlichen Bereichen wie der Saisonvorbereitung oder bei der Einzelbehandlung verletzter Spieler ebenso an wie im organisatorischen Bereich, sei es bei der Suche nach Manpower oder der Duschmöglichkeit bei größeren Veranstaltungen. Die Mitglieder des FV Altshausen und des SV Ebenweiler bekommen bei der Nutzung des Fitnessstudios einen Rabatt von 10 Prozent auf angebotene Leistungen. Das bodyfit Fitnessstudio bietet nach der angesprochenen Renovierung einen umfangreichen Gerätepark neuester Generation, setzt aber trotzdem den Fokus auf persönliche Betreuung und individuelle Anpassung der Trainingsinhalte. Mit verschiedenen Kursangeboten und einem tollen Wellnessbereich inklusive Sauna und Jacuzzi bleiben keine Wünsche offen. Hier findet jeder etwas für Körper und Geist.