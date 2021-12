Neue Tafeln schmücken die Ortseingänge von Ebersbach-Musbach

Fünf neue Willkommenstafeln, die das bunte und frische Leben in den Orten charakterisierend widerspiegeln sollen, zieren seit neuestem die Ein- und Ausgangstraßen der Gemeinde Ebersbach-Musbach. „Wir wollten einen besonderen Willkommensgruß und uns vom Herkömmlichen ein wenig abheben“, sagt Bürgermeister Roland Haug.

Im Zuge der Neuerungen um den Dorfplatz wurde angedacht, dem Besucher wie dem Einheimischen eine neue Frische entgegenzubringen und ihm gleichsam ein aufmunterndes Hallo entgegenzurufen. Gerade auch in schwierigen Zeiten der Pandemie gelte es das Wir-Gefühl zu stärken, so der Schultes. Der Auftrag ging an die Werbeagentur Irmler aus Aulendorf, wo man in Zusammenarbeit mit der Gemeinde verschiedene Motive und schöne Ansichten aus den Ortsteilen, gepaart mit einem verstärkenden und beschreibenden Schlagwort, aufVorder- und Rückseite der rund drei Quadratmeter großen Tafeln zusammenfügte.

Positive Adjektive wie „weitblickend“, „heimatlich“, „erfrischend“, „vertraut, „aussichtsreich“ und „saugut“ schmücken nunmehr die Ein- und Ausgangsstraßen von Altshausen nach Ebersbach, von Aulendorf nach Musbach und nach Ebersbach kommend und am Ortseingang Boos sowie in Musbach von Renhardsweiler kommend. „Es ist schon viel Lob und positives Feedback dafür zurückgekommen“, ist Bürgermeister Haug stolz. Und Werbegrafiker Wolfgang Irmler freut sich, dass seine Ideen und sein Einbringen derart gut ankommen und angenommen werden. Die offene unkomplizierte Zusammenarbeit könne er nur loben.