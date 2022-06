Neue Namen und Logos für die Kitas der Gemeinde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Beginn des laufenden Kita-Jahres ist einiges passiert in den beiden gemeindlichen Einrichtungen. Eine Neuausrichtung im Personellen wie auch im Inhaltlichen. Und das spürt man. Die neuen Kita-Leitungen Jennifer Jöcks, Ebersbach, und Carolin Fischer, Boos, arbeiten seit Mitte letzten Jahres intensiv mit ihren Teams an neuen Konzeptionen ihrer pädagogischen Arbeit. Sinnbildlich für die Veränderung ist die neue Namensgebung der Kindertagesstätten. Boos hat sich für „Wurzelkinder“ entschieden. Sehr schön kommt damit die Verbundenheit zum idyllischen Ort Boos und der Natur zum Ausdruck; beides sind Schwerpunkte ihres Kita-Alltags. In Ebersbach fiel die Wahl auf „Kinderhaus Zwergenland“. Damit wird die fantasievoll bemalte Fassade des Kinderhauses, ein Alleinstellungsmerkmal, mit hervorgehoben. In den Kitas wollte und will man die vielen neuen Ideen und Gedanken sichtbar und gewissermaßen greifbar machen. Die Grafikerin Iris Herrmann aus Haisterkirch wurde beauftragt, in Kooperation mit den Kita-Leitungen und Frau Locher (Sachbeauftragte Kinder, Jugend &Familie in der Gemeindeverwaltung), neue Logos und neues Infomaterial zu entwickeln. Das Ergebnis wurde am Tag der offenen Tür im vergangenen Monat Mai präsentiert und erwies sich als voller Erfolg. Die zahlreichen Besucher*innen waren begeistert vom gelungenen Auftritt der beiden Kindertagesstätten „Wurzelkinder Boos“ und „Kinderhaus Zwergenland“. Mehr Informationen und neue Broschüren unter ebersbach-musbach.de/info/kindertagesstaetten.html.