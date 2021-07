Narrenzunft Altshausen radelt 11 111 Kilometer

Die Narrenzunft Altshausen hat kürzlich in ihrer Hauptversammlung über die vergangenen zwei Jahre gesprochen sowie ihr Vorstandsteam im Amt bestätigt. Unter strenger Einhaltung derzeitiger Corona-Bestimmungen tagte die Zunft in der Sporthalle. Für Treue zu Tradition, Verein und Brauchtum wurde eine stattliche Anzahl von verdienten Mitgliedern geehrt. Mit einem verschmitzten Lachen verkündete Zunftmeister Klaus Eisele, dass das Stadtradeln für die Zunft mit Beginn der Hauptversammlung vorbei sei. Das närrische Ziel mit 11 111 Kilometern war erreicht.

Ein wichtiges Anliegen der Verantwortlichen war, die einmalige Änderung des Wahlmodus für den Zunftrat von vier auf fünf Jahren und die Maskenvertreter von zwei auf drei Jahren hochzusetzen. Zunftmeister Klaus Eisele begründete dies so: Damit können zukünftig wieder die Wahlen nach dem OHA-Treffen stattfinden. So könne das Orga-Team zuverlässig arbeiten. Die Änderung wurde einstimmig von den Anwesenden bestätigt.

Bei der Wahl des Vorstands gaben die Mitglieder ein einstimmiges Votum für die bewährte Mannschaft ab: Zunftmeister Klaus Eisele, Vizezunftmeister Daniel Dangelmaier, Säckelmeister Alexander Stöckler, Federfuchser Hans-Peter Fürst.

In Vertretung von Bürgermeister Patrick Bauser dankte Brigitte Bettenmann dem Vorstandsteam für ihren Einsatz um die Altshauser Fasnet. So wurden neue und tolle Ideen umgesetzt, organisierte Veranstaltungen geboten und damit die Bürger „mitgenommen“. Bettenmann sprach ein großes Kompliment und den Dank an die Organisatoren aus. Das Herzliche an der Fasnet, das Zusammensein und das Miteinander habe wegen der coronabedingten Reduzierungen an der letzten Fasnet den Bürgern spürbar gefehlt.

Zuletzt wurde bekannt gegeben, dass das nächste OHA-Treffen am 19. und 20. Februar 2022 in Altshausen stattfindet.