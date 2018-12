Nachwuchs kommt beim Nikolausturnen groß raus

Altshausen - Proppenvoll ist am Samstagnachmittag die Turnhalle an der Ebersbacher Straße in Altshausen gewesen, als 180 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen drei und zwölf Jahren beim Nikolausturnen ihre sportlichen und originellen Bewegungskunststücke vorführten.

Willi Stadler, Vorsitzender des TSV Altshausen, nahm die aktiven Kinder und Jugendlichen sowie ihre Zuschauer in seiner Rolle als Moderator mit auf eine Reise in die weite Welt des Nachwuchssports. Aufgeteilt in acht Jugendgruppen, die von 26 Übungsleiterinnen und 6 Übungsleitern betreut wurden, nahm das Nikolausturnen rasch Fahrt auf.

Beim ersten Beitrag („Im Dschungel sind die Kinder los“) waren es die drei- und vierjährigen Mädchen und Jungen, die mit ihren bunten Kostümen die exotische Tierwelt verkörperten und die Herzen der riesigen Zuschauerkulisse im Sturm eroberten. Passend dazu erklang Musik aus dem „Dschungelbuch“ mit dem Evergreen „Probier's mal mit Gemütlichkeit“. Bereits beim zweiten Beitrag der Vier- und Fünfjährigen („Alle Schäfchen machen Böckchen“) ging das Forum voll mit und beklatschte rhythmisch ein Lied mit dem Refrain „Hia, hia ho.“

In Anlehnung an die Kult-Fernsehserie „Der rosarote Panther“ brachten 26 sechs- und siebenjährige Mädchen und Jungen den „Pink Panther“ zum Vortrag. Da wurde mit großer Freude und viel Schwung gehüpft und gerannt, was das Zeug hält. Tolle Sprünge vermittelten 22 Acht- und Neunjährige bei ihrem Vortrag „Bunt geht’s rund“. Dabei erinnerte der Moderator an unsere bunter gewordene Gesellschaft und forderte mehr Respekt und Toleranz in einem guten Miteinander ein.

Der Turn- und Sportverein ist bekannt dafür, dass er über eine der attraktivsten und besten Rope-Skipping-Abteilungen in Oberschwaben verfügt. Zehn Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren stellten das am Samstag nachhaltig unter Beweis. Beim Seilspringen boten sie ein wahres Feuerwerk von Schnelligkeit und Variationen, sodass das menschliche Auge Schwierigkeiten hatte, die Abläufe im Detail zu erfassen.

Meisterhafte Überschläge

„Grandios, da ist was los“ lautete das Motto eines kleinen und großen „Wolfsrudels“, das mit 25 hübsch kostümierten Mädchen der Jahrgänge 1999/2000 äußerst gelenkig übers Parkett schlich. Weitere 25 zehn- und elfjährige Mädchen wirbelten in pinkfarbenen T-Shirts und blauen Hotpants umher. „Wir machen viele Sachen, die muss man erst mal nachmachen“ behaupten sie. Und in der Tat: Offensichtlich haben sie Gelenkigkeit und Sprungkraft mit ihren laufenden Überschlägen gepachtet. Meisterhaft!

Zum sportlich ausgezeichneten Finale stellten mehr als 20 Jungen ihr Können beim Turnen unter Beweis. Die Abteilung kann sich in puncto Akrobatik, Athletik, Rasanz und technische Ausführung der Einzelübungen sehen lassen. Was die Acht- bis Zehnjährigen in petto hatten, war spektakulär. Hinzu kamen Eleganz und Perfektion, die die Sportskanonen an Reck und Pferd ausstrahlten.

Nach der wundervollen Präsentation bedankte sich Willi Stadler bei der Gemeindeverwaltung Altshausen, beim amtierenden Nikolaus Josef Schelkle und seinen beiden Helfern Martin Heibele und Uwe Löffler. Stadler würdigte außerdem das Engagement der insgesamt 38 Übungsleiter. Unter anderem nannte er Beate Schweitzer und Clemens Traub, die für alle Kinder ein Geschenk mitgebracht hatten.