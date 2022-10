Nach Unfall sucht Polizei Traktor-Fahrer

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr auf der K 7959 zwischen Dornahof und Luditsweiler ereignet hat. Der bislang unbekannte Fahrer eines Traktor-Gespanns verlor einen kleinen Ballen gepresstes Stroh, das auf die Gegenfahrbahn vor den Peugeot einer entgegenkommenden 19-Jährigen fiel. Die Frau konnte eine Kollision mit dem Stroh nicht mehr verhindern, wodurch an ihrem Wagen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der Traktor-Fahrer, der den Unfall mutmaßlich nicht bemerkt hat, fuhr weiter in Richtung Dornahof. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Traktor-Gespann geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07584/9217-0 zu melden.