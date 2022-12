Nach der Grundschule aufs Gymnasium?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für zahlreiche Viertklässler/innen und ihre Eltern steht bald eine wichtige Entscheidung an: Wie soll es nach der vierjährigen Grundschulzeit weitergehen, welche ist die richtige Schule für mein Kind?

Deshalb möchten wir euch, liebe Viertklässler/innen, und eure Familien ganz herzlich einladen, unsere Schule, das Progymnasium Altshausen, kennenzulernen.

Bei einem Progymnasium handelt es such um ein ganz normales Gymnasium, allerdings nur mit den Klassenstufen fünf bis zehn. Wir unterrichten nach dem gleichen Bildungsplan wie alle anderen Gymnasien. Jedoch erleichtern ein kurzer Schulweg und die geringe durchschnittliche Klassengröße am Progymnasium den Übergang von der Grundschule an das Gymnasium merklich. Schüler und Lehrer lernen sich schnell und gut kennen und in einer vertrauensvollen Atmosphäre kann man gut miteinander arbeiten. Der Einzelne wird in seiner Individualität wahrgenommen und in seiner persönlichen Entwicklung begleitet und bestärkt.

Modernisierte Präsentationstechnik, schnelles Internet, iPads, dazu helle freundliche Unterrichtsräume im historischen Gebäude und neue naturwissenschaftliche Fachräume ermöglichen es, Unterricht zu gestalten, der bei den Kindern Interesse, Begeisterung und Forscherdrang weckt. Im Rahmen der offenen Ganztagsschule haben die Schüler die Möglichkeit, in der Mensa zu essen. Ein großes Angebot an AGs und eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung gewährleisten außerdem, dass die Schüler auch an Tagen ohne Nachmittagsunterricht gut betreut sind.

Die Gelegenheit, das Progymnasium Altshausen kennenzulernen, besteht am Tag der offenen Tür am 11. Februar, zu dem wir euch/Sie herzlich einladen. Zusätzlich werden Schulführungen in kleinen Gruppen und auf Wunsch individuelle Führungen (Terminvereinbarung unter 07584/920780 oder rektorat@progymnasium-altshausen.de) angeboten. Wir freuen uns, euch/Sie am Progymnasium Altshausen begrüßen zu dürfen.