Närrische Akrobatik reißt Publikum mit

Mit einem gut zweistündigen Programm warteten die Sportler des Fußball- sowie des Turn- und Sportvereins beim ihrem Ball in der gut besuchten Turnhalle auf. „Habt ihr Bock auf Party?“ rief der „König von Mallorca“, alias Thomas Strobel in seiner Paraderolle als Moderator, und bekam vom gut gelaunten Publikum ein ausgedehntes „Jaaaaaaa“. Die gekonnten sportlichen Darbietungen machten fast ohne Ausnahme den beiden größten Vereinen am Ort alle Ehre.

Gleich zu Programmbeginn zogen die „Party Clowns“ die närrischen Zuschauer in ihren Bann. Ihre ausgefeilten Übungen strotzen vor gekonnten komischen Teilen bis hin zu selten gesehenen Figuren am Barren, an dessen Holmen sie in allen möglichen Richtungen ausgefallenen Figuren zeigten. Das war Akrobatik, Athletik und Komik in höchster Vollendung. Der harte und schnelle Sound, den DJ Willi aus Oberteurigen den „Party Clowns“ aufgelegt hatte, heizte die Stimmung in der Halle regelrecht auf.

Neun versierte junge Seilspringerinnen glänzten durch ihre abwechslungsreichen Einfälle und Formationen und demonstrierten, was mit Seilen alles möglich ist. Das Publikum johlte am Ende anerkennend. In einem Boot, das wohl vermutlich auf dem Altshauser Weiher seine Runden drehte, waren zwei Freizeit-Paddler unterwegs, die sich gegen Stechmücken und Froschgequake zu wehren hatten und dies mit vollendeter Pantomime auf die Bühne zauberten. Ein feminines Gesangstrio glänzte im Beitrag „Bach versus Ballermann“. Eine fabelhafte Parodie der Szene im Urlaubsparadies der Deutschen, bejubelt vom närrischen Auditorium. Anschließend wirbelten die Turner-Mädchen über die Bühne und zeigten Überschläge am laufenden Band und bekamen dafür jede Menge Applaus.

Nach der Pause folgte ein mehrteiliges Schattenspiel mit Fahrradfahren und Bodenturnern mit sichtbaren Blähungen. Gegen Ende der Vorstellung „Was für ein Theater“ geriet das Niveau seltsamerweise in Schieflage und endete unterhalb der Gürtellinie – Schade um den anfänglich tadellosen Programmbeitrag. Die Turnerfrauen tanzten als Feuerwehrfrauen in „Feet on fire“ in der Tat mit viel Feuer und Rasanz. Die Aktiven der Turnabteilung, allesamt junge gestählte Sportler, demonstrierten beim Programmteil „Das geht ab“ ihr sagenhaftes Können. Auf der Bühne wurde geflogen, hochgesprungen und durcheinander gewirbelt. „Das war echt Spitze“, meinte nicht nur der Moderator, sondern vielmehr die ganze Turnhalle.

Noch einmal legte sich die junge, quirlige Mädchen-Seiltanzgruppe ins Zeug. Mit ihren atemberaubenden und schnellen schwungvollen Elementen mit dem Seil, hatten sie längst die Herzen des närrischen und sportbegeisterten Publikums im Sturm erobert. Schlussendlich steuerte die „Bisi Air“ mit einer illustren Gesellschaft und vielen weiblichen Passagieren an Bord in Richtung Mallorca. Kapitän Willi Stadler hatte die Maschine voll im Griff. Zum Gruppenbild und als krönender Abschluss lud der TSV-Vorsitzende alle Akteure nochmals ein, sich auf der Bühne zu präsentieren.