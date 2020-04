Musikverein Unterwaldhausen sagt das Querbeat-Festival ab

Bei der Generalversammlung Ende Februar ist die Welt für den Musikverein Unterwaldhausen noch in Ordnung gewesen. Die Proben für das Wunschkonzert, das für Ende März geplant war, liefen trotz der Fasnet auf Hochtouren. Die Planungen für das Frühlingsfest und das Querbeat-Festival im April befanden sich auf der Zielgeraden und es gab auch bereits einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2021, in dem der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiern will.

Von Rudi Hämmerle, dem Vorsitzenden des Blasmusikkreisverbands Ravensburg, konnten bei dieser Gelegenheit zahlreiche Musiker für 10, 20, 30 und 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Mit Heinz Schlagenhauf wurde sogar ein Musiker ausgezeichnet, der dem Verein seit fünf Jahrzehnten angehört.

Eine weitere Überraschung des Abends waren verschiedene Wechsel im Vorstand. Nach vier Jahren voller Tatendrang übergab Carina Hartl den Vorsitz an Alexandra Riegger, die in Zukunft gemeinsam mit Manfred Schlagenhauf und Josef Rauch die Geschicke des Vereins lenken wird. Primin Roth übergab die Kasse an Carolin Trautmann und Julia Burth wurde als zusätzliche Beisitzerin in den Ausschuss gewählt.

Die hochmotivierte Truppe hatte ein rundum volles Programm mit viel Energie und guter Stimmung für das Jahr 2020 geplant. Doch dann kam alles anders.

In den letzten Proben für das Konzert wurden die Musiker ausgebremst. Das Wunschkonzert Ende März blieb Wunsch und zählte schließlich zu den ersten Veranstaltungen, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wurden. Auch die Hoffnung, dass wenigstens das Frühlingsfest stattfinden kann, wich recht schnell.

Für das Querbeat-Festival standen 15 Bands auf dem Programm, darunter die Skatalites aus Jamaika als Headliner. Nachdem zwei Gruppen absagten und eine Band aus Italien kommen sollte, was Anfang März dann auch noch zum Krisengebiet ernannt wurde, war für die Organisatoren schnell klar, dass es dieses Jahr kein Querbeat-Festival geben wird. Am kommenden Wochenende hätte es die Festivalsaison eröffnen sollen. Das Wetter war in den vergangenen Wochen sonnig und vielversprechend, doch jetzt schweift der Blick wehmütig über den leeren Festplatz und die Campingwiese unter den blühenden Obstbäumen. Das Herz der Musiker und der potenziellen Gäste blutet.

Dennoch blickt der Musikverein Unterwaldhausen optimistisch auf das 100-jährige Bestehen im nächsten Jahr, das laut Manfred Schlagenhauf dafür umso glamouröser ausfallen wird. Alle im Vorverkauf erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für das Querbeat-Festival 2021 oder können beim Ticketanbieter bis zum 1. Juni erstattet werden.