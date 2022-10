Musikverein Unterwaldhausen feiert 100-jähriges Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen eines Konzertes in der Buchbühlhalle Ostrach konnte der Musikverein Unterwaldhausen am 1. Oktober endlich ihr 100-jähriges Jubiläum feiern, nachdem die Feierlichkeiten aufgrund von Corona mehrfach verschoben werden mussten. „100 Jahre Musikverein und davon 50 Jahre ein und derselbe Dirigent, das hat es im Blasmusikverband noch nie gegeben“ bestätigt Rudi Hämmerle, der Vorsitzende des Kreismusikverbands Ravensburg, in seiner Laudatio zu Ehren Georg Heilborns.

Hämmerle bezeichnet „Schorsch“ als eine Marke und als Idol mit Vorbildfunktion. Es wurden nicht einfach nur die Noten vom Versand gespielt, sondern Heilborn hat Musikstücke neu arrangiert und die Unterhaltungsmusik mit Gesang in der Blasmusik populär gemacht. In Unterwaldhausen ist Heilborn von Anfang an auf Menschen gestoßen, die offen waren für neue Ideen, die bei nächtlichen Debatten mit gutem Sitzfleisch entstanden sind. Er fördert Talente mit maßgeschneiderten Solostücken und besonderen Einlagen. Der St. Louis Blues Marsch ist hier sicherlich ein Paradestück, der an diesem Abend nochmal von Georg Heilborn selbst dirigiert wird. Die Jugendausbildung und Nachwuchsförderung lagen Heilborn immer sehr am Herzen und viele talentierte Musiker in der Region kommen aus seiner Schule, so auch die Dirigentenriege mit Vize Lars Roth und dem neuen Nachfolger Alexander Werner.

Zum Abschluss seiner Rede lüftet Rudi Hämmerle noch das Geheimnis von Heilborns typischer Handbewegung, die nicht, wie zu erwarten, das auf und ab des Taktstockes ist, sondern das Hochziehen der Hose, bevor es auf die Bühne geht. Das Publikum konnte umgehend Zeuge der charakteristischen Geste werden, als Heilborn für die Ehrung die Bühne betrat und für 50-jährige vorbildliche Tätigkeit die „Dirigentennadel in Gold mit Diamant“ des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg erhält.

Auch der Musikverein selber bringt seinen Dank und Anerkennung zum Ausdruck, in dem sie ihren Schorsch für seine 50-jährige Ausdauer, Kreativität und Leitung als Ehrendirigenten der Kapelle ernennen. Zum 100-jährigen Jubiläum ist unter Federführung von Jochen Schweizer eine Festschrift entstanden, die der Bürgermeister Dr. Jochen Currle in seiner Ansprache als zeitgeschichtliches Dokument würdigt. Mit dem Taktstockwechsel beginnt eine neue Ära und 2022 wird als weiterer Meilenstein in die Dorfchronik eingehen.