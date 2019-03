Musikverein Königseggwald spielt seit 90 Jahren

Bei Festen im Dorf hat man sich in Königseggwald früher häufig auswärtiger Musikkapellen bedient – bis zum 25. Mai 1929. Damals lud Brauereibesitzer Wilhelm Härle die Jugend des Dorfes in das Gasthaus „Zur Rose“ ein und gründete den Musikverein Königseggwald. Spontan melden sich 15 Bürger für den aktiven Musikantendienst. Ende Mai wird der Musikverein mit seinen mittlerweile 33 Aktiven das 90-jährige Bestehen feiern.

Los geht das Fest einen Tag bevor die Gründung sich tatsächlich jährt. Am Freitag, 24. Mai, macht eine sogenannte „Flunkyball“-Meisterschaft den Auftakt. „Es ist ein Trinkspiel und kann natürlich auch kritisch betrachtet werden. Aber wir behalten im Auge, dass es nicht ausartet und haben so auch schon früher gute Erfahrungen damit gemacht. Denn der Spaß und nicht das Trinken steht im Vordergrund“, sagt Günter Osswald vom Vorstandstrio des Musikvereins Königseggwald. Das Festzelt wird am alten Sportplatz am Joslesbrunnenweg stehen.

Schlager und Blasmusik im Mix

Prominente Gäste werden am Samstag, 25. Mai, erwartet: Anita und Alexandra Hofmann sowie die Blaskapelle Peng werden auftreten. Einlass ist ab 18 Uhr, los geht es um 20 Uhr. „Wir haben als Veranstalter gute Erfahrungen mit Schlagerabenden und böhmischer Blasmusik gemacht und uns daher für diesen Mix entschieden“, berichtet Osswald. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Am Sonntag, 26. Mai, beginnt das Programm mit einem Zeltgottesdienst. Der Musikverein Ahausen spielt beim Frühschoppen. Höhepunkt wird ein Gesamtchor, der im Schlosspark auftritt und dem die Gäste auf der Terrasse zuhören können. Voraussichtlich zehn Musikkapellen werden auf der großen Wiese hinter dem Schloss spielen und dann der Reihe nach zum Festplatz am alten Sportplatz marschieren. Dort spielt dann nachmittags die Musikkapelle Eggmannsried. „Mit drei Tagen Programm haben wir schon gut zu tun. Wir haben uns bewusst gegen ein Riesenevent wie ein Bezirks- oder Kreismusikfest entschieden“, sagt Osswald.

Bei der Veranstaltung können die Besucher auch den neuen Dirigenten Fabian Kessler erleben, der seit November bei den Königseggwaldern ist. Der Wilhelmsdorfer ist in der 90-jährigen Vereinsgeschichte der siebte Dirigent der Musikanten. Denn nach der Gründung im Mai 1929 wurde während der Sommermonate unter der musikalischen Leitung von Ernst Burgi tüchtig geübt und im September konnte bereits zum Hochzeitstanz aufgespielt werden. Mittlerweile haben die Musikanten sich auch bei eigenen Auftritten auf Schlager und böhmische Blasmusik spezialisiert.

Dem bleiben sie auch bei ihrem 90. Geburtstag treu. Wer den neuen Dirigenten schon früher kennenlernen will: Am Samstag, 13. April, hat der Musikverein Königseggwald sein Jahreskonzert im Bürgersaal. Dann wird Kessler zum ersten Mal den Verein bei einem Konzert dirigieren.