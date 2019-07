Musikverein ist mit Besucherzahl und Ablauf zufrieden

Die Musikanten aus Hoßkirch haben zum traditionellen viertägigen Seefest geladen und wieder einmal ein Programm auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen konnte. Die Vorsitzenden von Förderverein und Musikverein, Peter Henze und Benjamin Benz, zeigten sich trotz wechselnder Wetterlage mit Besucherzahl und Festablauf außerordentlich zufrieden. Wie auch in der Vergangenheit war wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ein starkes, gut eingespieltes Mitarbeiter-Team stemmte das Fest. Alle halfen mit, die Mitglieder des Musikvereins und viele Freunde.

Wegen des Regens wurde der Nachtflohmarkt am Freitag in das Festzelt verlegt. Es war der zweite Nachtflohmarkt und zum zweiten Mal wurde das große Zelt aufgebaut. Trotz des Wetters waren viele Besucher gekommen und über 40 Anbieter stellten sich dem Motto: „Kruscht und Krempel unter Bäumen (dem Zeltdach)“. Dazu gab es Dinnete und kühlen Most. „Schwätza, Handla, Lacha, Feschta“ hat also ganz prima geklappt.

Zur Rollerausfahrt am Samstag waren über 30 Motorroller am Start. Die Fahrer kamen bis vom Bodensee um die rund 40 Kilometer auf Nebenstrecken zum „Ausflug ins Grüne“ anzutreten. Tolle Fahrzeuge waren dabei, überwiegend italienischer Herkunft, wie zum Beispiel Vespa und Lambretta verschiedensten Alters. Die Tour führte durchs blühende Oberschwaben. Auf dem Judentenberg gab es eine Rast mit toller Aussicht bis zum Bussen. Die Rollerfahrer waren begeistert, zumal jedes Jahr vom Veranstalter neue, attraktive Touren ausgetüftelt werden.

Jubel für die Bands

Abends gab es die zehnte Auflage der „Rockabilly Explosion“ – das Hoßkircher Kleinfestival. „Crazy Chick and the Roosters“ boten mit Herzblut Musik aus den 50er-Jahren. Neben ihrem Rock’n’Roll und Rockabilly überzeugten „The Royal Flush“ auch mit erstklassigen Vintage-Equipment. Die „Tin Cans“ zeigten ihren ureigenen Sound mit einer Mischung aus Country, Rockabilly und Boogie. Mit den „Velvetones“ war eine der bekanntesten Rock’n’Roll-Bands Europas mit Frontmann Ray De Varyos auf der Hoßkircher Bühne. Jubel für diese Spitzenbands gab es vom begeisterten Publikum aus dieser Musikszene, das eigens nach Hoßkirch angereist war.

Der Sonntag begann nach dem Gottesdienst am See mit dem „Tag der Blasmusik“. Die Besucher wurden von den befreundeten Musikvereinen aus Homberg-Limpach und Tannhausen unterhalten. Da schmeckte doch der berühmte Saumagen und Kaffee mit selbst gemachtem Kuchen umso besser. Für die Kleinen war im Kinderprogramm Ponyreiten und Spielen auf dem neuen Spielplatz angesagt.

Am Montag gibt es zum Festausklang Schmankerl für Leib und Seele, dabei Wurstsalat mit Bratkartoffeln. Zum Feierabendhock unterhalten die Jugendkapelle Ostrach-Hoßkirch-Königseggwald und der Musikverein Ostrach.