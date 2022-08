Musikverein ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes gab es in Königseggwald ein Novum in der Geschichte des Musikvereins. Erstmals wurden die Generalversammlungen (Musikverein und Förderverein) im Festzelt durchgeführt.

Nach einem Feierabendhock mit Wurstsalat und Blasmusik standen die offiziellen Teile der Versammlungen an. Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit, Ralf Gittinger, folgten die vorab bekanntgegebenen Tagesordnungspunkte. Höhepunkt des Abends waren aber die Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit. Genau das war der Grund, warum sich die Vereine für eine Durchführung im Festzelt entschieden haben.

Gab es in den letzten Jahren pandemiebedingt keine Möglichkeiten, so sollten die Ehrungen dennoch einen entsprechenden Rahmen genießen, den das gut gefüllte Festzelt mit Sicherheit geboten hat. Der Kreisverbandsdirigent des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg, Markus Frankenhauser, führte die Ehrungen durch.

Die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige Vereinszugehörigkeit erhielten Lisa Müller (Klarinette), Felix Geser (Bariton) und Simon Birkofer (Flügelhorn). Mit der Ehrennadel in Silber wurden Christoph König (Flügelhorn) und Stefan Deifel (Bariton) für jeweils 20 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Nadja Hirschle (Trompete) und Thomas Arnold (Posaune) erhielten für ihre 30-jährige aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold. Werner Renn durfte sich für seinen bereits über 40 Jahre dauernden Dienst als Fähnrich des Vereins, die Ehrennadel in Gold mit Diamant ans Revers heften lassen. Für die besonderen Verdienste im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Verein erhielt Sandra Reck die Fördermedaille für zehn Jahre; Markus König und Otto König erhielten die Fördermedaillen für 15 Jahre.

Zum Abschluss der Ehrungsrunde erfuhr Gerhard Linder eine ganz besondere und sehr seltene Auszeichnung seines Musikvereins Königseggwald. Für seine besonderen Verdienste im Rahmen seiner über 14-jährigen Tätigkeit als Dirigent, wurde er zum Ehrendirigenten des Vereins ernannt.

Allen geehrten, sowie dem frisch gebackenen Ehrendirigenten gilt an dieser Stelle nochmals der herzliche Glückwunsch des Musikvereins Königseggwald. Bevor der Abend gemütlich ausklang, wurde die Generalversammlung des Fördervereins, ebenfalls nach den bereits bekanntgegebenen Tagesordnungspunkten, abgehalten.