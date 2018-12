Musikverein Ebenweiler spielt auf einem hohen Niveau

Gut besucht ist das Jahreskonzert des Musikvereins Ebenweiler im Sonnenhof-Saal gewesen, bei dem seit Jahren traditionsgemäß die Jugendkapelle „Juka young blood“ den Auftakt bildet. Inzwischen ist die Anzahl der jungen Nachwuchsmusikanten aus Unterwaldhausen, Fleischwangen, Fronhofen und Ebenweiler auf 44 hochgeklettert. Dirigent Raimo Manhald hatte dieses Mal ein sehr fetziges und schwungvolles Programm einstudiert.

Die Jugendkapelle legte gleich richtig los mit dem Titel „Thriller von Michael Jackson“, welchen der britische Songschreiber Rod Temperton für den legendären Popsänger komponiert hat. Es ist ein interkulturelles Stück vom ersten Takt an, schaurig-schön von Robert Longfield, einem amerikanischen Komponisten und Arrangeur in Szene gesetzt. Immer unterhaltsam und im Bekanntheitsgrad einen weltweiten Spitzenplatz einnehmend ist „Das Dschungelbuch“ mit dem Knaben Mowgli. Auf seiner abenteuerlichen Reise durch den Urwald spricht er mit allen Tieren, Buschtrommeln vermitteln eine perfekte Atmosphäre. Die Jugendkapelle verabschiedete sich mit dem bekannten Weihnachtslied „All I want for Christmas is you“ im Swing-Stil, plus einer flotten Polka-Zugabe namens „SMS.“ Applaus und Bravo-Rufe waren der Lohn des Publikums für den Auftritt.

Der Musikverein mit insgesamt 21 Musikantinnen und 31 Musikanten, seit gut einem Jahr mit seinem neuen musikalischen Leiter Sascha Hugger, überraschte mit einem anspruchsvollen und vielfältigen Repertoire, bei welchem die Wünsche der Zuhörer voll und ganz zufriedengestellt werden konnten. In gewohnt humorvoller und informativer Art und Weise moderierte Reinhold Lutz das Programm.

Der Musikverein stieg ein mit einer prächtigen Ouvertüre des großen österreichischen Komponisten und weltbekannten Schlagzeugers Martin Scharnagel. Die „Festivus Fanfare“ des Osttirolers begeisterte von Anfang bis Ende durch eine ausgereifte Art, Gefühle zu vermitteln. Das Stück verbreitete anfangs eine festliche, freundliche Stimmung, kam im Mittelteil schwungvoll und tempogeladen daher und am Schluss strahlte es eine Erhabenheit sondergleichen aus. Dirigent Sascha Hugger zeigte ein gutes Händchen in puncto Programmgestaltung für ein Jahreskonzert der gehobenen Klasse.

Jacob de Haan, ein niederländischer Komponist, ist bekannt für seine außergewöhnlichen, orchestralen Werke für Blasmusik. 1959 in Heerenveen geboren, ist er heute so etwas wie eine Koryphäe auf seinem Gebiet. „Ross Roy“ komponierte er 1997 im Auftrag für ein australisches Schulorchester, welches in der gleichnamigen, monumentalen Villa Ross Roy eine Heimat gefunden hat. Das Stück handelt von Freundschaft, Liebe und Verständnis. Passend zur Vorweihnachtszeit trug der Musikverein „Mentis“ von Thiemo Kraas vor. Auf dem Fuß folgte „Zeitlos“ von Martin Scharnagel. Starker Beifall gab es bevor die Pause begann.

Fetzig ging es in den zweiten Teil des Jahreskonzerts. „Starlight Express“, das rasante Musical des heute 70-jährigen Sir Andrew Lloyd Webber hat in Deutschland bereits Musikgeschichte geschrieben. Über 60 Millionen Menschen haben im Theater in Bochum das Stück gesehen und gehört. Einmalig war auch die musikalische Version der Ebenweiler Musiker. Ein Beifallssturm brach los. Seemannsluft vermittelte „Santiano“, der Name einer gleichnamigen, recht erfolgreichen deutschen Band im Bereich Rock, Folk und Schlager. Mit zwei Arrangements des deutschen Komponisten und Dirigenten Thiemo Kraas „80er-Kult“ und „No Roots“ verabschiedete sich der Musikverein und wurde für zwei Zugaben wieder auf die Bühne geholt, um anschließend anerkennenden Schlussapplaus zu erhalten.