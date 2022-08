Motorradfahrerinnen bei Unfall schwer verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad ist es am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Landesstraße zwischen Fleischwangen und Ebenweiler gekommen.

Nach Angaben der Polizei übersah ein 57 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der aus einer Haltebucht entlang der Straße in Richtung Ebenweiler auf die Fahrbahn einbog, eine Motorradfahrerin, die auf der Strecke nach Ebenweiler unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Maschine der 16-Jährigen gegen die Leitplanke geschleudert. Die Fahrerin sowie eine gleichalte Mitfahrerin stürzten und verletzten sich schwer. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Neben Rettungswagen und Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallörtlichkeit im Einsatz. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Der Sachschaden, der bei der Kollision entstand, wird am Pkw auf rund 8000 Euro geschätzt, während sich dieser am Leichtkraftrad auf rund 5000 Euro belaufen dürfte. Das Zweirad wurde abgeschleppt.